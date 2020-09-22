Велике горе спіткало тернопільський драмтеатр. Помер Корифей Української Сцени Володимир Ячмінський

Сьогодні, 22 вересня, на 84 році життя, перестало битися серце Корифея Української Сцени, народного артиста України Ячмінського Володимира Дмитровича. Про це повідомляє керівник літературно-драматургічної частини – ‎Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Ірина Папуша.

Не можуть сприйняти наші серця, що не стало Доброго Християнина, Великого Актора, люблячого чоловіка, батька, дідуся, завжди повного оптимізму, радості, великої любові й жаги до життя Чоловіка!..

Колектив Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка глибоко сумує з приводу непоправної втрати. Сумуємо разом з родиною. Просимо доєднатись усіх шанувальників Володимира Дмитровича до спільної молитви!