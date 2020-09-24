10:01 | 24.09.2020
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Вибори 2020 

У Тернополі буде другий тур виборів міського голови.

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Газета “Тернопіль вечірній” оприлюднила результати власного соціологічного дослідження, згідного якого жоден з кандидатів не здобуває перемогу в першому турі.

У порівнянні з 2015-м роком, підтримка діючого міського голови Сергія Надала суттєво знизилась.

Згідно опитування, четвірка лідерів наступна:

1️⃣ Сергій Надал (Свобода) – 37,1%

2️⃣ Іван Сороколіт (Сила Людей) – 8,1%

3️⃣ Віктор Гевко (Слуга Народу) – 7,4%

4️⃣ Віктор Овчарук (Європейська Солідарність) – 5,2%

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