У Тернополі буде другий тур виборів міського голови.
Газета “Тернопіль вечірній” оприлюднила результати власного соціологічного дослідження, згідного якого жоден з кандидатів не здобуває перемогу в першому турі.
У порівнянні з 2015-м роком, підтримка діючого міського голови Сергія Надала суттєво знизилась.
Згідно опитування, четвірка лідерів наступна:
Сергій Надал (Свобода) – 37,1%
Іван Сороколіт (Сила Людей) – 8,1%
Віктор Гевко (Слуга Народу) – 7,4%
Віктор Овчарук (Європейська Солідарність) – 5,2%