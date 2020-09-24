Коронавірус. В Україні 3 372 нових випадків, Тернопільщина +260

За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 372 людям, 52 хворих померли від ускладнень, 1 788 одужали від коронавірусної хвороби. Такі дані РНБО та МОЗ.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (330) та Харківській області (285).

На Тернопільщині, за офіційною інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, за попередню добу:

видужала 381 особа; проведено 958 досліджень методом ПЛР; підтверджено 260 випадків зараження вірусом COVID-19. зареєстровано 3 летальних випадки – чоловік 57 р. Бучацький район с. Зелена, чоловік 84 р. Борщівський район смт Мельниця-Подільська, чоловік 71 р. м. Тернопіль.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (93 особи)

Бережанський район (21 особа): • м. Бережани – 15 • с. Літятин – 1 • с. Вільховець – 1 • с. Слов’ятин – 1 • с. Лапшин – 2 • с. Курапатники – 1

Борщівський район (2 особи): • м. Борщів – 1 • с. Шупарка – 1

Бучацький район (3 особи): • м. Бучач – 2 • с. Зелена – 1

Гусятинський район (1 особа): • смт Гусятин – 1

Заліщицький район (18 осіб): • с. Поділля – 3 • м. Заліщики – 8 • с. Нирків – 1 • с. Кошилівці – 2 • с. Зелений Гай – 1 • с. Садки – 2 • с. Рожанівка – 1

Збаразький район (13 осіб): • м. Збараж – 5 • смт Вишнівець – 1 • с. Грицівці – 1 • с. Ліски – 1 • с. Заруддя – 1 • с. Кобилля – 1 • с. Кривчики – 2 • с. Капустинці – 1

Зборівський район (6 осіб): • м. Зборів – 4 • смт Залізці – 1 • с. Млинівці – 1

Козівський район (19 осіб): • смт Козова – 8 • с. Криве – 4 • с. Золота Слобода – 1 • с. Конюхи – 4 • с. Щипанів – 1 • с. Великий Ходачків – 1

Кременецький район (10 осіб): • м. Кременець – 2 • м. Почаїв – 5 • с. Старий Олексинець – 1 • с. Бакоти – 1 • с. Підлісці – 1

Лановецький район (1 особа): • с. Вербовець – 1

Монастириський район (11 осіб): • м. Монастириська – 2 • с. Горішня Слобідка – 3 • с. Горигляди – 1 • с. Дубенка – 1 • сел. Коропець – 4

Підволочиський район (9 осіб): • смт Підволочиськ – 6 • с. Чернилівка – 1 • с. Качанівка – 1 • с. Іванівка – 1

Підгаєцький район (6 осіб): • м. Підгайці – 4 • с. Новосілка – 2

Теребовлянський район (8 осіб): • м. Теребовля – 1 • смт Микулинці – 2 • с. Конопківка – 1 • с. Ілавче – 2 • с. Плебанівка – 1 • с. Сапова – 1

Тернопільський район (14 осіб): • с. Грабовець – 1 • смт Велика Березовиця – 3 • смт Великі Бірки – 1 • с. Великі Гаї – 3 • с. Біла – 1 • с. Баворів – 1 • с. Мишковичі – 1 • с. Великий Глибочок – 1 • с. Гаї-Гречинські – 1 • с. Байківці – 1

Чортківський район (17 осіб): • м. Чортків – 5 • с. Звиняч – 4 • с. Росохач – 1 • с. Улашківці – 3 • с. Палашівка – 1 • с. Білобожниця – 1 • с. Шманьківчики – 1 • с. Коцюбинчики – 1

Шумський район (8 осіб): • с. Сураж – 1 • м. Шумськ – 3 • с. Биківці – 1 • с. Бриків – 1 • с. Кордишів – 1 • с. Великі Дедеркали – 1