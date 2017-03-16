В Тойота Центр Тернопіль доступний до замовлення новий TOYOTA HIGHLANDER. Нова решітка радіатора, новий передній та задній бампер підкреслюють брутальний зовнішній вигляд Highlander. Класичний срібний, вражаючий червоний та стриманий коричневий додалися до кольорової гамии екстер’єру.

Інтер’єр як завжди радує високоякісними оздоблювальними матеріалами , а ще новим коричневим відтінком комбінованої шкіри.

Highlander – перший автомобіль в лінійці автомобілів Toyota в Україні з бензиновим двигуном об’ємом 3,5 літри нового покоління та 8-ступиневою автоматичною коробкою передач, яка має розширений діапазон передаточних чисел і новий адаптивний алгоритм роботи, тому передачі переключаються ще плавніше та швидше. Новинка може Вас потішити невеликими витратами пального: в комбінованому циклі – всього 9,5 літри на 100 км*. Замовити автомобіль також можна із перевіреним бензиновим двигуном об’ємом 2,7 літри в комплектаціях Comfort і Elegance.

Значна увага приділена безпеці нового Highlander. Від тепер у всіх комплектаціях присутні 8 подушок безпеки.

Ще більше інформації про новий Toyota Highlander Ви можете отримати в Тойота Центр Тернопіль або за тел.: 067 384 19 02

http://www.kristal-motors.toyota.ua/

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*Ці дані отримані в ідеальних умовах без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментальним шляхом.