«Фільм – це життя, з якого вивели плями нудьги»: тернопільський кінотеатр “Сінема Сіті” відзначив 7-річчя

Фільм – це життя, з якого вивели плями нудьги.

Альфред Хічкок.

Вчора тернопільській кінотеатр «Сінема Сіті» відзначив сьомий день народження.

Гостей запросили на келих шампанського, поласувати фірмовим тортом, аніматори розважали дітей, а на «десерт» показали мультиплікаційний фільм «Бебі Бос».

На урочистостях побувала кореспондент «Погляду». Дещо про минуле, сьогодення і перспективи нам розповіла директор «Сінема Сіті» в Тернополі Тетяна Басалига.

– Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, яким видався для «Сінема Сіті» попередній рік?

– Минулий рік був доволі продуктивним. Ми вже вийшли на певний рівень стабільності. Є постійний глядач, є новий.

– У мене склалося враження, що сегмент українського кіно у широкому прокаті зріс. Що ви думаєте з цього приводу?

– Справді український кінопрокат набирає серйозних обертів. І цьогоріч нашого кіно буде ще більше. В прокат вийде багато українських фільмів, зокрема українська анімація, яка вже здобула серйозні відзнаки на міжнародних кінофестивалях. Прем’єри розпочнуться з травня цього року.

– Цікаво, чому з нагоди 7 дня народження «Сінема Сіті Тернопіль» для гостей обрали мультфільм?

– Наш кінотеатр «народжений» в березні. Переглянувши реліз на цей місяць, не помітили чогось особливо цікавого для дорослого глядача. Тим паче, що тернопільський «Сінема Сіті» завжди був, є і, сподіваюся, буде сімейним кінотеатром. Вибирали між мультиками «Красуня і Чудовисько» та «Бебі Бос». «Бебі Бос» походить від творців «Шрека». Це 100-відсотковий хіт. Прекрасна анімація, хороший гумор, адаптований під українського глядача. То чому б і ні?

– Зазвичай на дні народження у «Сінема Сіті» запрошували поважних зірок естради і кіно…

– Це не вперше, коли ми не запрошуємо до себе зірок на день народження. Ми, все-таки, тематичний заклад, а оскільки прем’єр українських фільмів на цей час не було, просто запрошувати когось не бачимо змісту.

– Щодо цін на квитки – зміни у недалекій перспективі будуть?

– Наразі ціни зросли, але не суттєво, порівняно із здорожчанням комунальних послуг, оренди. Що буде далі, покаже час.

– Подейкують, в одній з масивних новобудов Тернополя планують відкриття кінотеатру…

– Чула про це, втім поки що не коментуватиму.

– Цікаво, що з кінематографу любить переглядати директор кінотеатру Тетяна Басалига?

– Крайнім у часі переглянула в нашому кінотеатрі мультик «Співай», від якого отримала масу задоволення. Люблю кіно, де можна розслабитися і не треба співпереживати. Мені імпонують комедії, мелодрами, детективні трилери. Але фантастика – точно не моє.

– А в сучасному українському кіно які останні відкриття для себе робили?

– Насамперед, це – «Поводир», «Незламна», «Гніздо горлиці».

– Дякую за розмову, пані Тетяно. Колектив «Погляду» бажає процвітання «Сінема Сіті Тернопіль»!

Ірина Юрко.

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