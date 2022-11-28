Через атаки росіян на критичну інфраструктуру України виникли масштабні руйнування в енергосистемі. У зв’язку з цим можуть не працювати системи подачі води, газу, опалення та насосні станції.

Енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати мережу, але треба готуватися до гіршого. Так, у Тернополі в багатоповерхівках можуть зливати воду з системи опалення. Про це у п’ятницю, 25 листопада, заявив міський голова Сергій Надал в ефірі програми “Наше місто Тернопіль”, пише “Файне місто”.

“Мені це прикро говорити, але я думаю, що ситуація, на жаль, ще поки що дуже добра. Насправді треба готуватися до гіршого. Ми плануємо у понеділок знову збирати керівників ЖЕКів і ОСББ. Ми готуємося до того, що доведеться повністю зливати воду з систем опалення в багатьох будинках, де є нецентралізоване теплопостачання. Це пов’язано з настянням морозів у зимовий період”, – зазначив міський голова.

Також Сергій Надал закликав містян поставитися до цього з розумінням.