“Маємо шанс завтра під стінами міської ради відстояти майбутнє Тернополя”

Завтра, 24 лютого о 9.00 годині, розпочнеться сесія міської ради, на якій серед іншого планується прийняти рішення щодо внесення змін в Генеральний план Тернополя. Ці зміни дозволять “узаконити” земельний дерибан, що тривав в нашому місті роками.

Але вся ця ситуація не тільки відкрила земельні апетити нашої місцевої влади та їх байдужість до долі міста і його мешканців, щодо цього мало в кого були ілюзії, але й показала, що в Тернополі є люди, які можуть згуртуватись та дієво відстоювати інтереси громади. Приємно, що маніпуляції з Генпланом викликали не просто мовчазне обурення, а дієвий супротив численних тернополян.

Маємо шанс завтра під стінами міської ради відстояти майбутнє свого міста (сесія розпочинається о 9 год.). Якщо у вас немає можливості прийти, то розкажіть про ситуацію друзям, рідним та сусідам.

І найголовніше, уважно ознайомтесь з результатами голосування, щоб ті, хто проголосує за зміни до Генплану, не забули під час наступних виборів пояснити навіщо своїм голосом підтримали нищення міста, – закликає тернополян Віталій Кудлак.

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