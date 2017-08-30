На Тернопільщині спорудили храм з копією помешкання, в якому жила Богородиця у Назареті (відео)

На Тернопільщині у Духовному Марійському центрі Зарваниця завершили спорудження храму з копією помешкання, в якому жила Богородиця у Назареті. Проект здійснено за оригінальними розмірами назаретської хатини Божої Матері, яка розташована у місті Лорето, що в Італії. Згідно переказів, саме у цьому будинку відбулася подія Благовіщення, коли архангел Гавриїл благовістив Пречистій Діві Марії про народження Божого Сина. Будівництво у Зарваниці тривало майже шість років. Освячення храму з копією хатини Матері Божої з Назарету відбулося 27 серпня 2017 року.

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