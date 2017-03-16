На Тернопільщині зафіксували чергову жертву “ОЛХ”

Із заявою про шахрайство до місцевих поліцейських звернувся 26-річний житель Теребовлянщини. Молодик повідомив, що з його банківської картки зникла кругленька сума.

Потерпілий розмістив оголошення про продаж товару на сайті «OLX». Згодом до нього зателефонував невідомий та попросив повідомити номер банківської картки для перерахунку коштів за придбаний товар.

Через певний проміжок часу знову пролунав дзвінок. Цьому разу, невідомий представився працівником банку. Зловмисник повідомив, що на банківський рахунок продавця надійшли кошти, але через збій системи гроші неможливо зняти з картки. Попросив підійти до банкомату для здійснення деяких операцій. Парубок, довго не задумуючись, так і зробив.

За підказками шахрая, замість отримати, потерпілий перевів власні гроші на чужий рахунок та втратив чотири тисячі гривень. Чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв, коли отримав смс про здійснену операцію. Звернувся за допомогою до правоохоронців.

Поліцейські нагадують мешканцям Тернопільщини не довіряти телефонним дзвінкам від невідомих, не повідомляти інформацію ваших банківських карток. Ні один працівник банку не буде в телефонному режимі вирішувати грошові питання щодо ваших заощаджень.