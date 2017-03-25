Непоправна втрата: на 40-му році життя помер викладач ТНТУ ім. І. Пулюя

24 березня відійшов у вічність викладач Тернопільського національного технічного університету Олексій Маєвський. 31 жовтня цього року йому виповнилося б всього 40 років…

Панахида відбудеться сьогодні, 25 березня, о 20:20 год. у Будинку печалі (вул. Микулинецька, 27). Похорон завтра о 13.00 год.

Довідково. У 1995 році Олексій Вікторович закінчив середню школу №6 м. Тернополя.

1995 – 2000 р. навчався в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, отримав диплом інженера-електроніка за спеціальністю “Біотехнічні та медичні системи та апарати”. 2000 – 2004 р. навчався в аспірантурі того ж університету за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальні системи”.

У 2002 році почав працювати в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на кафедрі комп’ютерних наук. Викладав дисципліни: введення в спеціальність; компоненти технічних засобів КС; основи автоматизованого проектування та системної інтеграції КІТ; комп’ютерні системи обробки текстової, графічної та мультимедійної інформації.

22 лютого 2017 року Маєвський Олексій Вікторович успішно захистив кандидатську дисертацію із спеціальності 05.13.06 «Інформаційні технології».

“В нашій пам’яті він назавжди залишиться людиною високого інтелекту, талановитим педагогом і науковцем, щирим приятелем та колегою”, – зазначають у Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя. – Висловлюємо глибокі співчуття його сім’ї та близьким. Розділяємо з ними біль втрати”.

Вічна пам’ять.