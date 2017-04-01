У «Молокії» – новий розкішний дизайн!

Минулого понеділка, 20 березня, на магазинних полицях у новому «вбранні» з’явилася продукція тернопільської торгової марки «Молокія».

Для чого молоку інновації

Над новим дизайном «Молокії» працювала група нетутешніх дизайнерів, маркетологів, художників.

– Новий дизайн лінійки «Молокія» виконано в різних відтінках зеленого, – розповіла директор з маркетингу ТМ «Молокія» Оксана Стець. – Основою нашого продукту є технологія «Fresh milk» (свіже молоко). Зелений колір тут – як візуалізація фреш-концепції. Свіжість асоціюється з зеленню, весною, травою, яку їсть корівка. Новий дизайн невипадково впроваджуємо навесні.

“Молоко, яке тебе любить” – лозунг Молокії

У центрі упаковки молочних продуктів зображено краплини – це природні форми крапель молока, кефіру, сметани чи йогурту.

Змінило дизайн і «Казкове молоко». Його концепт називається «Добра казка». Тут Котигорошко заприятелював із Драконом. А ще ілюстратори зобразили добру українську дівчинку Мавку, Івасика Телесика.

У планах колективу «Молокії»: адаптувати дизайн сметани «Сонечко» до решти лінійок. Адже зараз цей дизайн більше пасує провінційному молокозаводу, ніж бренду лідера. «Знаємо, що на «Сонечку» виросло не одне покоління, тому наше завдання змінити його дизайн так, щоб не засмутити споживачів», – зазначила Оксана Стець.

Молочні новини

На минулому тижні у продажу з’явився новий продукт «Молокії» – творожний сир в подвійній упаковці.

У густий йогурт додано більше білку (протеїну), а також понижено жирність згідно зі світовим трендом здорового харчування.

У рідкому йогурті, запевняють в «Молокії», змін не відбулося. Лише дещо зменшено вагу кожної упаковки.

Унікальне пакування

Готову упаковку для молочних продуктів «Молокія» купує в Голландії. Нова Pure-Pak Sense на 75% складається з відновлювального матеріалу – картону для харчових продуктів. Пачку після використання легко скласти, що дозволяє насолоджуватися продуктом до останньої краплини. А ще – економити простір в смітнику. До речі, в Україні такої упаковки серед виробників «молочки» не має більше ніхто крім “Молокії”.

Через чотири місяці у «Молокії» обіцяють презентувати додаткові зміни.

Ірина Юрко.

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