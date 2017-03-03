Колишня дружина Олексія Кайди увійшла в ТОП-100 найуспішніших жінок України

Журнал Новое Время публікує щорічний рейтинг найуспішніших жінок України. Повний список та історії його учасниць — у новому номері НВ №8 від 3 березня 2017 року.

В сотню найуспішніших увійшли жінки, які досягли найбільших кар’єрних успіхів у восьми сферах — політиці, бізнесі, держслужбі, корпоративному секторі, суспільній діяльності, культурі і медіабізнесі, шоу-бізнесі і спорті.

Серед сотні найуспішніших жінок України — випускниця Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, біатлоністка, чемпіонка світу, 5-кратна чемпіонка Європи, Олімпійська чемпіонка 2014 року Олена Підгрушна. Свого часу Олена проживала у селищі Велика Березовиця Тернопільського району.