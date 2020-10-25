Сьогодні Тернопіль, як і вся Україна, обирає місцеву владу.

Кореспондент “Погляду” проголосувала на виборчій дільниці, яка розташована у класичній гімназії по вул. Вербицького, 3. Щоб віддати свій голос, довелося зачекати у черзі, яка втім рухалася швидко — на все знадобилося 20 хвилин.

Усім видаємо по чотири бюлетені, люди не годні розібратися, тому утворюються черги. Ми ще сьогодні ані чаю, ні кави не мали можливості випити, — кажуть у комісії. — Серед контингенту, який голосує, різні вікові категорії — пенсіонери, студенти, приходять навіть “глибоко вагітні”.

Ще перед входом на дільницю усім міряють температуру тіла безконтактрим термометром. Як нам розповіли, станом на 11:27 год. ні у кого з виборців вона не була вищою, ніж 36,9.

На цьогорічних виборах входити у приміщення дільниці обов’язково треба в захисній масці або респіраторі, і мати з собою кулькову ручку — пандемія як-не-як.

У приміщенні є розмітка, але далеко не всі дотримуються дистанції. У вільному доступі є антисептик, але ним майже ніхто не користується.

Люди старшого покоління прийшли голосувати у рукавичках.

Одночасно біля одного стола для видачі бюлетенів має бути не більше трьох людей. Тут просять показати паспорт і назвати свою адресу. Члени виборчої комісії можуть вас попросити тимчасово зняти маску, аби підтвердити особу.

Усім видають по чотири види бюлетенів — для виборів депутатів до Тернопільської обласної ради, до Тернопільської районної ради, до Тернопільської громади і на мера.

Проголосувавши, виборець виходить через окремий вихід. Тут його чекає ще одна анкета, яку можна заповнити добровільно, не вказуючи своїх персональних даних — 5 запитань від президента. Опитування проводить волонтер. На територію ДВК він не заходить, бо, каже, не має права.

Ірина Гайсюль.