Анонс подій в тернопільській книгарні “Є” на тиждень

Анонс подій в Книгарні «Є» у м. Тернопіль (вул. Валова, 5-9):

21 березня, 18.00 – Презентація книжки Ксенії Циганчук «Коли приходить темрява». Спільно з видавництвом «Клуб Сімейного Дозвілля». Модератор – Юрій Матевощук.

22 березня, 18.00 – «Після битви під Полтавою» – розмова з викладачкою Львівського національного університету імені Івана Франка Сонею Енґстрьом (Швеція) про українсько-шведські відносини за участю письменника й перекладача Юрія Завадського. Модератор – Юрій Матевощук.

23 березня, 18.00 – Засідання літературної студії «Сім герц». Модератор – Юрій Вітяк.

24 березня, 17.00 – Зустріч із консультанткою з грудного годування Мирославою Незбрицькою «Природне батьківство – найлегше для матусь та найкраще для діток».

25 березня, 16.00 – Дитяча субота для дітей 8-12 років. Ультра-пригода, або Що робити, коли дідусь та бабуся бешкетують? Читання книг Девіда Вольямса «Бабця-бандитка» та «Велика втеча дідуся» (видавництво «KM-Букс»).