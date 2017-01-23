Список кавалерів ордена Свободи поповнився двома тернополянами!

З нагоди Дня Соборності України президент Петро Порошенко постановив нагородити орденом Свободи Володимира Колінця та Василя Квасновського з Тернопільщини.

Василь Квасновський – громадсько-політичний діяч.

Володимир Колінець народився 19 вересня 1950 р. у с. Кудинівці Зборівського району — український громадсько-політичний діяч, публіцист, літературознавець, педагог. Народний депутат України 1-го скликання (від 1990). Депутат Тернопільської міської ради (1990), Тернопільської обласної ради 2-го скликання (1994).

Як йдеться указі від 21 січня 2017 року, нагороду від президента тернополянам призначено за “значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю”.

Третій у цьому списку – народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.