Новини Тернополя 

Список кавалерів ордена Свободи поповнився двома тернополянами!

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Знак ордена Свободи – з позолоченого срібла. Сторони хреста покрито білою емаллю та прикрашено чотирма прямокутними штучними кристалами «сваровські». У центрі хреста — круглий емалевий медальйон синього кольору, із золотим зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого, який обрамлений лавровим вінком. Медальйон облямований подвійною декоративною пружкою. Сторони кутів хреста обрамлено стилізованим рослинним орнаментом. Усі зображення рельєфні.

З нагоди Дня Соборності України президент Петро Порошенко постановив нагородити орденом Свободи Володимира Колінця та Василя Квасновського з Тернопільщини.

Василь Квасновський – громадсько-політичний діяч.

Володимир Колінець народився 19 вересня 1950 р. у с. Кудинівці Зборівського району — український громадсько-політичний діяч, публіцист, літературознавець, педагог. Народний депутат України 1-го скликання (від 1990). Депутат Тернопільської міської ради (1990), Тернопільської обласної ради 2-го скликання (1994).

Як йдеться указі від 21 січня 2017 року, нагороду від президента тернополянам призначено за “значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю”.

Третій у цьому списку – народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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