15 фактів про ТМ «Молокія»

У рамках прес-ланчу «Для чого молоку інновації», який відбувся 24 березня у Тернополі, голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Віталій Ковальчук повідомив факти, які можуть бути цікавими споживачам продукції ТМ “Молокія”. Знаємо, серед читачів «Погляду» таких чимало.

Факт №1. 2017-ий – подвійно ювілейний рік: Тернопільському молокозаводу виповнюється 60 років, вже 20 років на ринку працює торгова марка «Молокія».

Факт №2. У кожному з обласних центрів України свого часу був міський молокозавод. У процесі реформування галузі зараз таких заводів залишилося тільки шість. Четверо з них належать іноземним компаніям. Два інших – Тернопільський та Івано-Франківський міськмолокозаводи.

Факт №3. Голова правління ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Віталій Ковальчук працює тут з 1999 року. Він прийшов на завод із бізнесу.

Факт № 4. «Молокія» у п’ятнадцятці найкращих серед понад 200 заводів з переробки сирого молока в Україні. У п’ятірці – з виробництва питного молока, яке фасується.

Факт №5. «Молокія» переробляє 350 тонн сирого молока в день. На Західній Україні більше переробляє тільки Дубенський сирзавод.

Факт №6. Орієнтовно 150-180 тисяч кілограмів продукції ТМ «Молокія» щоденно транспортують у 14 областей України.

Факт №7. Орієнтовно мільйон осіб щодня споживають продукцію «Молокії».

Факт №8. «Молокія» – один найбільших платників податків в бюджет Тернополя.

Факт №9. У компанії «Молокія» в Тернополі зараз працюють тисяча осіб.

Факт №10. З 2002 р. “Молокія” перша в Україні почала випускати корисне для дітей і дорослих молоко з йодованим білком. Але, на жаль, споживач не оцінив його. 2012 року продукт знято з виробництва через невідповідність об’ємів переробки молока і запиту на ринку.

Факт №11. Рік тому розпочато виробництво справжнього білого йогурту. В Україні до сих пір ніхто його більше не виробляє. Згідно з державним стандартом України, справжній білий йогурт повинен містити не менше 9,5 % сухого знежиреного молочного залишку.

Факт №12. Найближчим часом назву юридичної особи “Тернопільський молокозавод” планують перейменувати на «Компанія «Молокія».

Факт №13. «Молокія» використовує найдорожче в Україні обладнання для очищення молока – бактофуги з Німеччини. Одна бактофуга вартує 200 тис. євро. Що таке безпека по-німецьки і по-українськи? У німецькому сирому молоці в 1 см кубічному допустимо 100 тис. бактерій. Ддя українського державними стандартами максимально допустимо 3 мільйони бактерій… Тернопільський молокозавод продукує молоко європейського рівня захисту, адже бактофуга забирає 99 % шкідливих бактерій. До слова, молоко – на другій позиції після крові як сприятливе середовище для розмноження небезпечних здоров’ю людини бактерій.

Факт №14. «Молокія заготовляє молоко у 4 великих фермерських господарств, які розташовані у радіусі 140 кілометрів від Тернополя. Від населення «Молокія» бере орієнтовно 14% молока, яке використовують для виробництва масла. Це молоко ще експортують в Німеччину, Польщу, Голландію, США. Взимку максимальна ціна на молоко від населення становила 7 грн. за літр. Весною буде на рівні 5 гривень.

Факт № 15. Готову упаковку для молочних продуктів «Молокія» купує в Голландії. Нова Pure-Pak Sense на 75% складається з відновлювального матеріалу – картону для харчових продуктів. Пачку після використання легко скласти, що дозволяє насолоджуватися продуктом до останньої краплини. А ще – економити простір в смітнику. До речі, в Україні такої упаковки серед виробників «молочки» не має більше ніхто крім “Молокії”.

Детальніше про новий дизайн продукції “Молокія” можна почитати тут.

У рамках цього прес-ланчу експерт зі здорового харчування, кулінар, телеведучий Костянтин Грубич показав для тернопільських журналістів майстер-клас із приготування солодкого та солоного смузі. Рецепти тут.

Ірина Юрко.

Фото автора.