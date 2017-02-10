Тернопіль може залишитись без води – каналізаційний колектор в аварійному стані. Про це пише сайт Тернополяни.

Нещодавно у Тернополі, на масиві «Сонячний» через аварію зникла вода з кранів. Раптово. Мешканці навіть не встигли набрати її для технічних потреб і це стало великою проблемою.

Згодом, коли воду на певний час подали споживачам, проблем від цього тільки побільшало. Тернополяни скаржилися, що у них бруд забив фільтри, туалетні бачки.

За коментарем ми звернулися до начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж Ганни Загородної.

Жінка розповіла, що аварія на каналізаційному колекторі сталася через зниження його потужностей. Тобто, коли будували каналізацію, то розраховували на викиди нечистот з майже десятка заводів, які раніше працювали в місті. Сьогодні ж діючими є лише молокозавод і дрібні приватні підприємства.

«Стоки з будь-якого масиву надходять на каналізаційні насосні станції. Таких у нас 6. Звідти під тиском їх перекачують на очисні споруди. Аварія сталася саме у трубі, яка веде до них.

Коли ми докопалися до цього місця, були шоковані побаченим – у бетонної труби не було верху. Його «з’їли» гази. Найгірше, що така ситуація може повторитися будь-якої миті. А перевірити цілісність труби дуже важко.

Звісно, можна пустити телемеханіку, і камери дослідять кожен сантиметр, але для цього треба, щоб усередині було сухо. Відтак знову доведеться перекривати воду. Хоча на майбутнє такі дії заплановані», – розповіла Ганна Чеславівна.

Воду перекрили, аби не затопити насосну станцію. У «Тернопільводоканалі» кажуть, що про кожен свій крок повідомляли містян.

«Ми двічі на день подавали воду, аби мешканці змогли зробити належні запаси. Так, спочатку з крана могла текти застояна вода. Її варто було спустити, проте люди боялися. Мовляв, вода не придатна, а за неї доведеться платити.

Нагадаю, що 1 м3 вартує приблизно п’ять гривень. Отже, навіть якби довелося спустити відро води, це коштувало б кілька копійок. Щодо забитих фільтрів треба звертатися до балансоутримувача будинку. Адже ми подаємо воду лише до зовнішнього стояка.

У нас діє лабораторія, тому якщо вода тривалий час має неприємний запах та колір, треба викликати фахівців, варто лише звернутися у диспетчерську службу водоканалу за тел: 52-51-17; 25-26-10», – підсумувала Ганна Загородна.