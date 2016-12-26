Тернопільщину комп’ютеризовують

747 комп’ютерів отримала Тернопільська область. Наразі кожен район Тернопільщини отримає по 3 комп`ютерні класи.

Крім того, 15 комп’ютерів, з ініціативи Міністерства освіти і науки України, отримає Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Заклад брав активну участь у проекті організації літніх мовних таборів “GoCamp”.

«Комп’ютери надійшли у рамках співпраці Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. Також Міністерством освіти і науки України було закуплено та встановлено на комп’ютерах ліцензійне програмне забезпечення – операційна система, пакет офісних програмних засобів Microsoft Office Professional та антивірусне програмне забезпечення. Для нас важливо, щоб комп’ютери не тільки були доставлені, а й щоб учні одразу могли на них працювати», – зазначила в.о. начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Анна Зварич.