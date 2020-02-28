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Перший у Тернополі будинок отримав сертифікат енергоефективності

Irena 2 Views Прокоментуй!
 

Перший у Тернополі будинок отримав сертифікат енергоефективності. А отже – і можливість взяти участь у програмі “Енергодім”, що почала діяти в Україні із вересня минулого року. Її мета – перетворити старі багатоповерхівки на сучасні, комфортні та розумні будинки. Участь у ній можуть брати виключно ОСББ. Завдяки програмі “Енергодім” мешканцям вдасться суттєво зекономити на комунальних послугах. А до 70 відсотків вартості усіх робіт, які будуть проведені у будинку, компенсує держава.

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