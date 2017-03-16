Тернопільський водоканал з переляку бетонує канали каналізації
Нещодавно мешканці міста Тернопіль жалілися на скид каналізаційних вод у Тернопільський став, на бездіяльність місцевих служб та небажання бути почутими. Після звернення до організації Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”, активісти пройшлися та дослідили частину прибережної території ставу в районі пивзаводу по вул.Білецькій, оглянувши близько 10 люків, та декілька сот метрів берегової лінії, виявили декілька підозрілих місць, одне з яких з’єднане з лівньовкою та спрямоване на стік у став.
- Ми звернулися до комунальних служб та відповідних інпекції, відповідь цікава: – всі в курсі але дій ніяких, по бюрократичній причині, тому що за це відповідає “водоканал”, і якоби у “водоканал” відправили уже приписи і чекають невідомо скільки часу на реагування?! Мешканцям, які зверталися та переживають за екологію нашого краю, велике спасибі, також хочемо повідомити що вже сьогодні 15.03.2017 року дану трубу затампували та замазали цементом, роботи перевірили директор ГО”ПКТМЕ”Скеля” Андрій Об’єщик та Андрій Палюх. Далі працюємо та шукаємо ще місця де хитромудрі махінатори врізаються трубами в стічні канали та створюють диверсію по забрудненню ставу. Під час дослідження знайшли ще декілька цікавих знахідок, будемо опрацьовувати і по результатам звітувати.
Далі буде….