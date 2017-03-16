Тернопільський водоканал з переляку бетонує канали каналізації

Ми звернулися до комунальних служб та відповідних інпекції, відповідь цікава: – всі в курсі але дій ніяких, по бюрократичній причині, тому що за це відповідає “водоканал”, і якоби у “водоканал” відправили уже приписи і чекають невідомо скільки часу на реагування?! Мешканцям, які зверталися та переживають за екологію нашого краю, велике спасибі, також хочемо повідомити що вже сьогодні 15.03.2017 року дану трубу затампували та замазали цементом, роботи перевірили директор ГО”ПКТМЕ”Скеля” Андрій Об’єщик та Андрій Палюх. Далі працюємо та шукаємо ще місця де хитромудрі махінатори врізаються трубами в стічні канали та створюють диверсію по забрудненню ставу. Під час дослідження знайшли ще декілька цікавих знахідок, будемо опрацьовувати і по результатам звітувати.

Далі буде….