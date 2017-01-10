У Тернополі діють пересувні пункти обігріву

З 6 січня, у зв’язку зі значним пониженням середньодобової температури навколишнього середовища, у Тернополі діятимуть пересувні пункти обігріву. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Пункти обігріву працюватимуть на території КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя». Там люди зможуть зігрітися та випити гарячого чаю.

Також розпорядженням передбачено підготовку у лікувально-профілактичних закладах міста палат для надання медичної допомоги постраждалим від переохолодження.