Новини Тернополя 

У Тернополі діють пересувні пункти обігріву

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З 6 січня, у зв’язку зі значним пониженням середньодобової температури навколишнього середовища, у Тернополі діятимуть пересувні пункти обігріву. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

Пункти обігріву працюватимуть на території КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя». Там люди зможуть зігрітися та випити гарячого чаю.

Також розпорядженням передбачено підготовку у лікувально-профілактичних закладах міста палат для надання медичної допомоги постраждалим від переохолодження.

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