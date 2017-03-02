У Тернополі доведуть до ладу майже сотню соціальних об’єктів

Заступник міського голови Владислав Стемковський та директор КП «Тернопільтеплокомуненерго» Андрій Чумак розповіли про впровадження у Тернополі програми модернізації системи гарячого водо- та теплопостачання, яка триватиме до 2020 року.

«Програма передбачає максимальну диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів, тобто необхідно вжити усіх заходів, щоб максимально відмовлятися від споживання газу. Ми повинні розуміти, навіть якщо газ надходить до нас із країн Західної Європи, то у більшості випадків цей газ також надходить з Росії, – розповідає Владислав Стемковський. – Наступне завдання, яке зазначене у програмі – це зменшення споживання енергоресурсів на рівні кінцевого споживача. Тобто ми не говоримо про те, що потрібно споживати менше, а кажемо, що потрібно споживати стільки, скільки необхідно. Саме для цього у навчальних закладах міста декілька років тому були встановлені індивідуально-теплові пункти (ІТП) з погодним терморегулюванням».

Владислав Стемковський додає, що важливими кроком є термомодернізація будівель у місті. Завдяки фахівцям Світового банку Тернопіль отримав техніко-економічне обґрунтування, відповідно до якого планує здійснити термомодернізацію 94 об’єктів соціальної сфери міста та зменшити споживання теплової енергії вдвічі.

Четвертим кроком є облаштування приладів обліку теплової енергії у будинках. Проте, в умовах хаотичного відключення від систем централізованого теплопостачання, яке спостерігалося декілька років тому, встановлювати прилади обліку тепла без облаштування ІТП буде нераціонально. Тому місто працює над тим, щоб максимальна кількість будівель була обладнана ІТП.

Директор КП «Тернопільтеплокомуненерго» Андрій Чумак пояснює, що диверсифікація видів палива – це одна з необхідних умов існування централізованого постачання у Європі. І саме на європейські норми орієнтується Тернопіль під час будівництва та модернізації котелень.

«Над проектом будівництва котелень на альтернативних видах палива ми працюємо уже більше року. Зараз ми будуємо сім котелень, щоб замістити на 10-12% споживання природнього газу альтернативними видами палива, – розповідає Андрій Чумак. – Зазначу, що ми обирали такі технології, які дозволяють на одному котельному агрегаті використовувати два-три види палива».

Андрій Чумак наголошує, що кожна котельня проходить процедуру вимірювання викидів і повинна отримати екологічний дозвіл на викиди. Цю процедуру успішно пройшли вже дві котельні. Цими днями фахівці перевіряють третю котельню і поки не висловлювали жодних зауважень.

«Таку ж процедуру перевірки систематично проходять і ті котельні, які використовують газ, – каже директор КП «Тернопільтеплокомуненерго». – Цього року на котельні на вул. Київська була небезпека, що вона не отримає дозвіл на викиди після спалювання газу. Тому ми дали гарантії, що вкладемо кошти у модернізацію котельню і зменшимо викиди».

Щодо ситуації, яка зараз склалася з переобладнання на альтернативні види палива котельні на Київській, то на даний час усі роботи були призупинені до отримання висновків спеціальної комісії.

«У Тернополі на нових котельнях ставлять дороге обладнання з якісними системами очищення, які відповідають європейським нормам, – додає Андрій Чумак. – Адже європейські та світові структури, які надають кредити та гранти підприємству, вимагають прописувати у документації ті екологічні норми, які діють у Європі, проте досі не чинні в Україні. А це підвищує якість виробництва теплової енергії і забезпечує екологічну безпеку в місті».