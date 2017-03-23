У Тернополі можна зменшити черги за паспортами

Мінімізувати значні черги на виготовлення чи заміну паспорта громадянина України у вигляді ID-картки чи для виїзду закордон можна! Для цього міській владі Тернополя треба лише придбати необхідне обладнання і розпочати видачу паспортів у місцевому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Окрім вирішення першочергової проблеми величезних черг, це ще й дозволить місту збільшити надходження до бюджету. Про це говорили 16 березня у Тернопільському прес-клубі під час круглого столу на тему “Закордонні паспорти за 20 робочих днів та мінімальну суму — можливі і в Тернополі».

Зараз закордонні та українські паспорти у вигляді ID-картки («біометричні») у Тернополі видає управління Державної міграційної служби (ДМС) та державне підприємство «Документ». Проте послуги останнього вартують додаткових 400 гривень (окрім суми єдиного для всіх українців паспортного збору 557 грн). При цьому, 70% паспортного збору із виготовлених паспортів для виїзду закордон, як у ДМС так і в «Документі», залишаються в місцевому бюджеті. За 2016 рік це 11 млн грн.

Проблема: великі черги та переплата з кишень тернополян

Відбулася реформа. Наші українські та закордонні паспорти стали біометричними. Хто останнім часом отримував їх, то бачив, що ситуація стає складною, не вистачає потужностей, – говорить Катерина Кондратюк, член ГС «Рада бізнесу Тернопілля». – Електронна черга в інтернеті розписана на два тижні і на два місяці наперед. Ні на сайті ДМС, ні на порталі IGov немає вільних місць. Попит набагато перевищує пропозицію, яку може надати міграційна служба. Чому ми бачимо вихід у тому, щоб долучилася міська влада? Тому що 70% збору з паспортів надходить в місцевий бюджет. За 2016 рік це 11 млн грн. А щоб вирішити питання закупівлі додаткового обладнання і позбутися черг, потрібно 2 млн грн. Тернополяни матимуть можливість вибрати, де виготовляти паспорти: або в ДМС, або в «Документі», або в ЦНАПі.

Так уже працює Львів, Івано-Фанківськ, Луцьк, Київ, Одеса. Закупило обладнання, але ще не розпочало прийом громадян Рівне.

Враховуючи, що місто отримує в бюджет з паспортів 11 млн грн., ми не витрачаємо нічого свого, а просто з отриманого віддаємо на забезпечення ще одного шляху отримання паспортів, – каже депутат міської ради, заступник голови ГС «РБТ» Андрій Шкула. – Крім того, існує ще одна проблема – переплати. Коли людям терміново потрібен паспорт, вони змушені іти в «Документ» і переплачувати. Минулого року таких паспортів було видано понад 20 000. Тобто, мова йде про 8 млн грн., які тернополяни зі своєї кишені заплатили тільки тому, що нема альтернативи.

Вирішення: зменшаться черги і збільшиться надходження до бюджету

Якби Тернопіль мав більше автоматизованих робочих місць (АРМ) для оформлення обміну та видачі паспортів, то міг би позбутися черг та активніше наповнювати місцевий бюджет. Організувати додатковий пункт прийому документів пропонує міській владі Громадська спілка «Рада бізнесу Тернопілля». Для цього є законні основи: уже пів року діє закон, який дозволяє проводити прийом громадян та оформляти документи на паспорти не лише в ДМС та «Документі», а й у місцевих ЦНАПах: від великих обласних центрів, до невеличких об’єднаних територіальних громад. При цьому, вартість для громадян становитиме стільки ж, скільки і в підрозділах управління ДМС.

Управління державної міграційної служби в Тернополі готове до такої співпраці з ЦНАПом. Більше того, воно інформувало органи місцевого самоврядування про новий закон та можливість видачі паспортів ЦНАПамми.

Позиція ДМС і місцевого управління ДМС – ми готові до співпраці з ЦНАПом, – каже перший заступник начальника Управління ДМС в Тернопільській області Іван Чубатий. – І в 2016-му, і в 2017-му році ми зверталися до органів, які утворили ЦНАПи, щодо можливості придбання ними необхідного обладнання і можливості надання адміністративних послуг громадянам з оформлення паспорта громадянинаУкраїни у формі картки і паспорта громадянина України для виїзду закордон. З тими змінами, які відбулися в законодавстві, ЦНАПи визнані уповноваженими суб’єктами, і на рівні з нами (ДМС – прим.ред.) можуть здійснювати прийом громадян. Тому воля тих керівників, які утворили ЦНАПи – закупити відповідне обладнання – і ми почнемо роботу: ЦНАП здійснює прийом громадян і оформлення, далі працівники ДМС здійснюють опрацювання всіх матеріалів, і кінцевий результат – готові документи надає ЦНАП.

Що стосується закупівлі обладнання, то за словами представника ДМС, одне автоматизоване робоче місце вартує приблизно 220 тис грн. Для Тернополя він радить хоча б чотири робочі місця: три – на прийом і одне на видачу.

На запитання, чому Управління ДМС не придбає додаткові потужності, Іван Чубатий пояснив, що поставити більше робочих місць не дозволяє площа тих приміщень, які орендуться територіальними підрозділами.

Додаткові плюси: місто може заробляти

Закордонні паспорти, на відміну від українських, громадяни можуть отримувати в будь-якому підрозділі ДМС, «Документу» чи в ЦНАПі інших міст, районів чи навіть у будь-якому селі України. Проте, податки з цих паспортів залишаться у бюджеті того населеного пункту, де територіально знаходиться ЦНАП, «Документ» чи підрозділ ДМС. Організатори круглого столу переконують, що за той час, поки Тернопіль зволікає, він втрачає кошти, які могли б залишитися в місцевому бюджеті.

Ми побачили, що місцеве самоврядування отримує фінансування, а конкретно брати повноваження воно не збирається. А не взявши ці повноваження зараз, бюджет втратить майже половину суми, – пояснює Катерина Кондратюк. – Ця реформа триває уже пів року, і за цей час видано 400 тис паспортів у вигляді ID-картки. З такими темпами реформа обміну паспортів з «книжечок» на «біометричні» затягнеться на 20 років. Відповідно ДМС розраховує на те, щоб збільшувати кількість видачі українських ID-паспортів. А з нашою ситуацією – наявною кількість систем, ми отримаємо менше місця на закордонні паспорти, і бюджет втратить кошти. Бо українські ID-паспорти виготовляються безкоштовно. Люди можуть їздити за закордонними паспортами в Кременець, Теребовлю, де поставили ці системи (АРМи), і наповнюватимуть бюджет тих міст, а не Тернополя.

Що каже міська влада

На жаль, почути думку міської влади щодо пропозиції ГС «Ради бізнесу Тернопілля» зменшити черги і навантаження на підрозділи ДМС, та надати тернополянам альтернативу, щоб не переплачували в ДП «Документ», учасникам круглого столу не вдалося. Оскільки ні заступник міського голови Володимир Дідич, ні начальник тернопільського ЦНАПу Леся Бобрівець, не відвідали засідання круглого столу, хоча були проінформовані про його проведення.

Що каже обласна адміністрація

Олег Казмірчук, заступник начальника департаменту економічного розвитку та торгівлі ТОДА запевнив, що адміністрація зацікавлена та займає активну позицію в питаннях запровадження адміністративних послуг ДМС через ЦНАПи.

Дякую представникам громадськості, які порушують ці питання, допомагають нам реалізовувати реформи у напрямку покращення якості надання адміністративних послуг. Ми багато вже з ними зробили, – каже Олег Казмірчук. – В нашій області діє 22 ЦНАПи. Працюємо над тим, щоб чотири територіальні громади в області, які виграли гранди на створення ЦНАПів, закупили відповідне обладнання для видачі там закордонних паспортів. Насправді громадян не цікавить, де будуть надаватися послуги. Їх цікавить – на скільки якісно, швидко і без черг будуть надаватися ці послуги. Органи місцевої влади і місцевого самоврядування повинні забезпечити створення усіх належних умов, щоб це відбулося.

Що кажуть громадські активісти

Представник тернопільського «ДемАльянсу» Денис Милий розповів, що їхня організація бореться проти бюрократії у сфері видачі паспортів. Він повністю підтримує пропозицію обладнати відповідні робочі місця в ЦНАПі для зменшення черг, а відповідно і корупції та переплат.

Представники «ДемАльянсу» займаються пианням видачі паспортів напевно ще з 2013 року. Нами започаткована акція «Стоп свавіллю в паспортних столах». Тому питання дуже нам близьке і знайоме, – каже Денис Милий. – Але висловлюся, як громадянин. Хочу в відносинах з владою витрачати менше грошей, часу і нервів… Розглядаю владу, як червіс. Говорять, що це є право місцевої влади надавати таку послугу в ЦНАПах. Хочу сказати, що якщо є вимога громади – то це вже є обов`язок влади, організувати таку послугу. Громада вимагає, щоб зменшилася черга, платили дешевше, був сервіс якісний. Якщо шляхом створення кількох робочих місць у ЦНАПі можна це вирішити, то для влади ця проблема повинна перейти в розряд пріоритетних і вони повинні повинні це вповадити.

Андрій Палюх із громадської організації «Сила людей» першочерговим завданням міської влади вбачає розгрузити черги та мінімалізувати додаткові витрати тернополян.

Даний документ (паспорт – прим.ред.) є строковим. Тобто людині постійно треба його міняти (зміна прізвища, вклеювання фотокартки, тощо). Основна задача – розмонополізувати прийняття – щоб було декілька пунктів. Тому що видача і контроль – є тільки один державний орган. Є право місцевого самоврядування реалізувати це – поганого нічого в тому немає. Ми підтримаємо депутатський корпус з такою цікавою пропозицією. І з таким цікавим баченням. Тим більше, ми подивилися, як колеги з сусідніх областей це самоврядували і як воно працює. Думаю, що депутатський корпус в кінцевому результаті підтримає дане питання, – сказав Андрій Палюх.

Що каже голова бюджетної комісії ТМР

Мене дивує, чому відсутні виконавчі органи влади, – каже депутат міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Ігор Турський, – тому депутатський корпус вимушено буде доводити позицію, і можливо відстоювати ту позицію, яка буде тут напрацована – з чим ми погодимось, чи можливо не погодимось. Я як депутат міської ради, плідно спілкуюся з виборцями і жодного разу не стикнувся з проблемою,що люди не можутьвиготовити паспорт як ID, так і закодонний. Але я не можу стверджувати що такої проблеми нема, тому що певно не по адресу до мене йти і звертатися.

Як зазначив Ігор Турський, 220 тис грн. за одне робоче місце – не великі кошти для міста. Але оскільки вже є дві структури, які видають паспорти, то він запропонував, щоб у ЦНАПі першочергово обслуговувалися пільгові категорії населення: школярі, які мають отримати ID картки до ЗНО, інваліди, учасники АТО…

Місто має долучитися до цього, але, якщо це можливо, визначити категорії, яким би мали видавати паспорти у ЦНАПі, – резюмував Ігор Турський.

Депутат міської ради Андрій Шкула додав, що можливо, голова бюджетної комісії погодиться провести розширене засідання своєї комісії та запросить представників виконавчих органів влади. А також спільно проаналізує надходження до бюджету та видатки, і зможе зробити висновки, чи може місто почати хоча б частково реалізовувати ідею видачі паспортів у ЦНАПі.

Від кого остаточно залежить, щоб це запрацювало?

Олег Казмірчук, заступник начальника департаменту економічного розвитку та торгівлі ТОДА:

Від органу, що утворив ЦНАП.

Ігор Турський, депутат міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів:

Виконавчі органи влади мають зробити це. Тобто виконком має прийняти рішення щодо виділення коштів. А депутати на сесії мають виділити кошти.

Андрій Шкула, депутат міської ради, заступник голови ГС «РБТ»:

Створення автоматизованих робочих місць в ЦНАПі можуть ініціювати і депутати міської ради.

Чи правда, що коли в ЦНАПі запрацює дана послуга, то територіальні підрозділи ДМС перестануть видавати паспорти?

Під час проведення круглого столу від журналістів прозвучало питання щодо слів міського голови Сергія Надала на сесії міської ради про те, що якщо ЦНАПу нададуть можливість відкривати закордонні паспорти, то ДМС не буде надавати такої послуги. Його прокоментував перший заступник начальника Управління ДМС в Тернопільській області Іван Чубатий.

Є відповідні зміни в законодавстві. І ми, і уповноважені суб’єкти будуть одночасно та паралельно надавати ці послуги. Ціна одна й та ж, як для ДМС так і для ЦНАПів – тобто лише адміністративний збір.

Довідково:

Термін виготовлення паспортів і у підрозділах ДМС, і у ЦНАПах – однаковий, згідно закону:

терміново протягом 3-х днів (у випадках, передбачених законодавством) за 810 грн. 32 коп,

терміново протягом 7 днів за 810 грн. 32 коп.,

та протягом 20-ти робочих днів за 557 грн. 32 коп