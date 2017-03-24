У тернополянина знайшли арсенал вибухонебезпечних предметів

Цілий арсенал вибухонебезпечних предметів оперативники кримінальної поліції Тернопільщини вилучили у 45-річного жителя міста Стрий Львівської області.

Чоловік стверджує, що знайшов гранати, тротилову шашку та артснаряд у лісосмузі на одній з вулиць нашого обласного центру.

За попереднім оглядом, п’ять вилучених предметів ззовні схожі на ручні гранати дистанційної дії Ф-1, три нагадують протипіхотні ручні гранати РГД-5, предмет із запалом схожий на тротилову шашку та артилерійський снаряд. Зі слів начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, якби все це «добро» було приведено в дію, наслідки були б трагічними. Адже, приміром, зона ураження осколками гранати Ф-1 складає двісті метрів.

Начальник кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк каже, що поліцейські ще перевірятимуть версію львів’янина, чи дійсно вибухонебезпечні гранати він знайшов у лісосмузі, чи їхнє походження інше.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження – частина перша статті 263 ККУ. Вилучені предмети вибухотехніки локалізували та знищили на спеціально виділеному полігоні.