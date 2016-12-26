У чому тернопільські депутати кращі від Сергія Надала

21 грудня у конференц-залі готелю Тернопіль, Громадянська мережа ОПОРА презентувала результати вимірювання Індексу публічності місцевих рад 2016 року. Присутні довідались чи є прогрес у прозорості, відкритості та підзвітності муніципалітетів в порівнянні із двома попередніми роками, та яке місце у рейтингу 2016 року займає Тернопільська міська рада.

За результатами дослідження Індексу публічності органів місцевого самоврядування у 2016 році Тернопільська міська рада займає 9 місце у рейтингу серед 22 муніципалітетів. Якщо порівнювати із результатами попереднього року, то рівень публічності влади Тернополя зріс із 52% до 59,4%. Якщо розглядати окремо об’єктів дослідження, то показник публічність міського голови зріс на 9% і становить 65%, депутатського корпусу на 6 % і становить 58 %, і лише на 1% збільшився показник публічності органів виконавчої влади і досяг 56%. Проте, загальний показник у 59,4 % все ще характеризує рівень публічність Тернопільської міської ради, як низький.

Індекс публічності міського голови Тернополя в поточному році становить 65% і відповідно до методології дослідження є задовільним. Збільшення цього показника було досягнуто завдяки інтенсивнішій взаємодії мера міста із представниками місцевих ЗМІ, зросла систематичність висвітлення діяльності міського голови на офіційному сайті міської ради. Позитивно було оцінено проведення прямих ефірів на місцевій радіохвилі. Про результати своєї роботи Сергій Надал звітував на відкритій зустрічі з громадськістю, цей звіт також було опубліковано у спецвипуску газети “Тернопіль Вечірній”. Також створено окремий веб-портал на якому коротко проаналізовано виконання передвиборчої програми мера.

Тернопільський міський голова двічі на місяць проводить особистий прийом громадян. Проте для того щоб зустрітись з мером потрібно попередньо записатись на таку зустріч та повідомити її мету. При міському голові Тернополя громадські ради не функціонують, робочі групи створено, але вони функціонують малоефективно.

У рейтингу публічності муніципалітетів, органи виконавчої влади Тернопільської міської ради отримали показник у 56% від максимального стандарту. Таким чином, зафіксовано лише незначне зростання (1%) індексу публічності цього суб’єкта місцевого самоврядування. Як і минулого року на веб-сайті ради оприлюднено рішення виконавчого комітету та проекти регуляторних актів. Наявна інформація про склад виконавчих органів, але неописанно повноважень усіх управлінь та відділів міської ради. Цього року є можливість оцінити інформацію про послуги, а також тарифи комунальних підприємств міста, проте відсутня формула розрахунків тарифів на такі послуги. Інформацію про пільги для різних категорій населення можна знайти на сторінці управління соціальної політики.

Депутатський корпус Тернопільської міської ради дещо покращив свій минулорічний результат публічності і отримав 58%. Цьому сприяє наявність на сайті ради біографічних даних та декларацій про майновий стан місцевих депутатів, а також оприлюднено інформацію про їхні права та обов’язки та графік прийому громадян. Регламент роботи міської ради є публічно доступним на офіційній інтернет-сторінці. Позитивним є також наявність на сайті ради банера, який веде до автоматизованої системи управління відображенням муніципальних даних. Цей ресурс дає можливість тернополянам за допомогою інтерактивної карти ознайомитись із межами мажоритарних округів та обраними на них депутатами, також тут же можна знайти їхні контакти, час та місце прийому.

Щодо негативних чинників які вплинули на результати оцінки публічності діяльності депутатів Тернопільської міської ради, то сюди слід віднести відсутність на сайті інформації про кількість коштів виділених з депутатських фондів для потреби громадян, а також відсутність даних про реєстрацію депутатів на пленарному засіданні та тексту їхніх запитів. Щодо звітування депутатів про свою діяльність, то цей індикатор отримав лише 17.5% .

Таким чином, враховуючи результати дослідження Індексу публічності Тернопільської міської ради, можна зробити висновок, що хоч і загальний показник муніципалітету дещо підвищився та все ж є ще чимало інформації яку б варто було донести до відома мешканців. Наприклад декларації міського голови, заступників та депутатів доцільно було б опублікувати у друкованому органі міської ради. Для прозорості кадрової політики необхідно оприлюднювати протоколи засідання конкурсної комісії та рішення міського голови про призначення на вакантну посаду. Усім суб’єктам місцевого самоврядування варто сумлінніше інформувати населення про результати своєї роботи. Для забезпечення доступу до публічної інформації у форматі відкритих даних органам місцевої влади потрібно оприлюднити необхідний перелік наборів даних, як того вимагає Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 25 жовтня 2015 року. Щодо сайту ради, то тут варто вдосконалити система пошуку необхідних нормативно-правових документів.