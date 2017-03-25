На Тернопільщині комунальник відповідатиме за пошкоджене чуже авто

24 березня в м. Шумськ, по вул., Енергетична, водій автомобіля «ВАЗ 2110» на стоянці для транспортних засобів, пошкодив свій автомобіль металевим прутом (довжиною 30см), який виступав з бетонної плити, якою комунальники тимчасово прикрили каналізаційний люк.

За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, та за не прийняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, інспектори з нагляду за дорожнім рухом склали відносно майстра КП «Шумськкомунсервіс» протокол за ч. 4 ст. 140 КУпАП. Даний протокол буде скеровано на розгляд в суд.

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