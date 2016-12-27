Обласний бюджет-2017 формувався в абсолютній тиші кабінетів окремих чиновників?
Таке припущення зробив член ГО «Експертно-аналітичної групи «Акцент» Василь Тарас у мережі Фейсбук:
- Наша обласна “влада Майдану” на відміну від попередників взяла твердий курс на непрозорість своєї діяльності. Обласний бюджет-2017 формувався в абсолютній тиші кабінетів окремих чиновників. Ніякої публічності, жодних обговорень, в тому числі громадських. Святе правило “гроші люблять тишу” в класичному виконання. Терміново з колегами підготували експрес-аналіз проекту бюджету-2017. На наш погляд проект мав ряд потенційних недоліків і ризиків. Направили ці наші міркування керівництву обласної ради, окремим обласним депутатам. Та, судячи з усього, депутати оцінили запропонований Барною проект бюджету як перфектний. Адже 49 депутатів з 50 проголосували “за”. Свої голоси “за” віддали і твердо, “по-бандерівськи”, опозиційні депутати “Свободи”, і “народні контролери”, і депутати зі стійкою громадянською позицією. Опозиційність в демократичних країнах визначається голосуванням за бюджет. В конкретній нашій напрошується два висновки: 1. В Тернопільській облраді, попри гучні заяви окремих “політичних сил”, немає опозиції. 2.Влада задовольнили “хотілки” всіх, включаючи “опозицію”. Шляхом детального аналізу прийнятого обласного бюджету спробуємо визначити: яка з цих двох версій правильна, – обіцяє громадський активіст.