В Україні 

Допоки мешканці Тернопільщини віддають чималі гроші за газ, на Дніпропетровщині знайшли законний спосіб користуватись природним газом

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Голова сільської ради села Єлизаветівка Максим Голосний, відомий тернополянам як автор білборду про бабусю і кота («Взнала, що внук проголосував за регіони – переписала хату на кота» – прим. авт.) економить бюджет громади вже другий рік поспіль. Адже за обігрів сільської ради, клубу, бібліотеки та садочку не платять.

«Я відмовився укладати договір з приватною газопостачальною компанією, оскільки її представники не змогли надати інформацію звідки це паливо. Окрім цього, встановив, що власником газу себе називає кіпрська компанія. Відтак, я відкрив Конституцію України і знайшов статтю 13, де чітко прописано: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси,  які  знаходяться  в  межах  території  України, природні ресурси її континентального шельфу,  виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського  народу. Від  імені  Українського  народу  права власника здійснюють органи державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  в  межах, визначених Конституцією», – пояснює сільський голова Максим Голосний.

Тому, як представник органу місцевого самоврядування поступає цілком законно.

У відповідь на такі дії газовики подали в суд на Єлизаветівську сільраду і вимагають заплатити за газ 85 тис грн.

«Ми чітко висловили свою позицію про те, що нав’язуючі громаді одного постачальника, порушують наші конституційні права, а конкретно – право вибора постачальника. Я не хочу платити кіпрській компанії! Я хочу сплачувати українській, яка платить податки в нашій країні», – пояснює Голосний.

Після цих слів, представники газопостачальної компанії відреагували «активно»: спершу в селі на 1 день вимкнули газ, а потім до сільради приїхали 25 «тітушок» з погрозами, ножем, кислотою і зеленкою.

Виникла короткотривала сутичка, під час якої представники сільради на чолі з головою швидко дали відсіч молодикам. Усе зафіксовано камерами спостереження.

Цей напад юристи пояснюють так: компанії-постачальнику буде дуже невигідно, якщо відкриються маніпуляції та зловживання, адже це може похитнути  газову сферу держави в цілому.

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