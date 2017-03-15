Рішення про тимчасову повну зупинку сполучення з ОРДЛО було прийнято, щоб запобігти дестабілізації ситуації – Тарас Юрик

Сьогодні, 15 березня, РНБО ухвалила рішення про тимчасову повну зупинку сполучення з ОРДЛО. З відповідною пропозицією на екстреному засіданні Ради національної безпеки виступив Президент України Петро Порошенко.

Рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення було прийняте, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення ситуації безпеки в зоні проведення антитерористичної операції. Як зазначає народний депутат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик, документ має мету запобігти дестабілізації ситуації та не допустити в країні громадянського протистояння.

«Ситуація, яка виникла на Донбасі, справді складна. Ми стали свідками різкої ескалації агресії Росії на сході України. У Донецькій та Луганській областях відбулося насильницьке захоплення українських підприємств. Через ці та інші вагомі обставини сьогодні Президент скликав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони і запропонував ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного, й не лише залізничного, сполучення з окупованою територією», – каже Тарас Юрик. – «Ми бачимо, як терористи загострюють загрози у сферах економічної і енергетичної безпеки. Окрім цього, Росія почала визнавати “документи” самопроголошених “республік”. Через ці та ряд інших суспільно-політичних обставин було прийнято сьогоднішнє рішення РНБОУ, щоб захистити права наших громадян і забезпечити в країні національну безпеку. Адже ми не можемо допустити громадянського протистояння та дестабілізації. Ситуацію в країні розгойдували також окремі політичні сили, втягуючи у цей процес обласні та міські ради».

Для того, щоб здійснити контроль щодо дотримання і виконання рішення РНБОУ, будуть створені мобільні контрольні групи. Вони боротимуться з контрабандою. До цих груп буде залучено представників громадськості. У першу чергу йдеться про учасників бойових дій.

Щодо переміщення вантажів виняток буде зроблено лише для гуманітарної допомоги. Йдеться про українські та міжнародні гуманітарні організації, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста. «Держава буде вживати усі заходи, щоб не допустити погіршення гуманітарної ситуації на окупованих територіях України. Йдеться про забезпечення наших співгромадян продуктами харчування, медикаментами», – наголошує Тарас Юрик.

Додамо, що між Президентом України Петром Порошенком та Президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста Пітером Маурером було домовлено, що 60 додаткових млн доларів буде виділено на вирішення гуманітарних проблем по обидва боки лінії зіткнення.