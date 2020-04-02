Тернопіль проти СОVID-19: хто кого?

Тернопільщина ― на третьому місці в країні за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на сьогодні в області 106 випадків лабораторно підтверджені. Але ще є ті, які заражені та не ідентифіковані. Тому кількість людей із вірусом в регіоні може бути іншою.

Чому саме в Тернопільській області порівняно багато хворих? По-перше, Тернопіль розташований близько до кордону. Місцеві люди вимушені їздити на заробітки, бо з роботою в області ― погано. Країни ― Польща, бо зовсім близько, Італія та Іспанія, бо там платять добре. Але новому коронавірусу немає діла до фінансових потреб людей. Через нього українці швидко повертаються додому. Звісно, ми їх любимо і чекаємо на них, але чи люблять вони нас? Серед тих, хто повертається, багато безвідповідальних. Вони ігнорують самоізоляцію, одразу спілкуються з рідними та друзями, святкують приїзд додому, тим самим наражаючи своїх близьких на небезпеку. До того ж, місцевій владі бракує даних від Держприкордонслужби про всіх заробітчан, які масово повертаються в область.

1:0 ― СOVID-19 поки перемагає.

По-друге, Тернопільська область ― єдина в Україні, де немає своєї інфекційної лікарні! Що для багатьох тернополян стало новиною. Бо звертатися до таких лікарень потрібно нечасто і не всім. Є лише інфекційні відділення при лікарнях. Але в них ― і це вже не новина, а стандарт для України ― замало засобів захисту для медиків, тестів, апаратів штучної вентиляції легень. За даними тернопільського штабу боротьби з коронавірусною інфекцією, у лікарнях Тернополя є тільки 24 таких апарати. Результат — масове зараження медиків.

2:0 ― програємо.

По-третє, є геть безтурботні люди, котрим карантин — як канікули. Шашлики на вихідних, прогулянки надворі, нічні тусовки молоді на заправках ― нормальне явище для області. Поліція не особливо це контролює.

3:0 ― COVID-19 виривається вперед.

По-четверте, Тернопільщину від інших регіонів вирізняє релігійність. Яка б біда в країні не трапилася ― тернопільські люди підуть молитися до церкви. Мовляв, якщо ти молишся, то Бог відведе від тебе вірус. Яскравий приклад: священнику з Монастириського району стало погано під час служби, в нього знайшли вірус. Та за тиждень він, за даними поліції, контактував приблизно з 500 парафіянами. І сьогодні саме в Монастириському районі ― найбільша кількість хворих. Нині служби в храмах заборонили на офіційному рівні.

3:1 ― пробуємо зрівняти рахунок.

І тут у гру вступають небайдужі тернополяни. Не тільки бізнесмени чи місцева влада, а пересічні містяни організувалися, створили групу в соціальній мережі та почали збирати гроші й забезпечувати усім необхідним місцеві лікарні. І поки у них це чудово виходить.

3:2 ― слідкуємо за боротьбою…