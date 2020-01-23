На Тернопільщині знайшли рештки людських кісток. За попередньою інформацією – це чоловік, який пропав у 2018 році
Рештки людських кісток з одягом виявив на Чортківщині сільський голова. Невідомий лежав біля закинутого цегельного заводу в урочищі Глибоке.
На місце знахідки виїжджали експерти. За попередньою інформацією, загиблий – житель села Росохач, 1987 року народження.
Чоловік ще в листопаді 2018 року вийшов з дому і не повернувся. Тіло занадто довго пролежало під відкритим небом тому судово-медична експертиза встановлює причину смерті.
Рештки тіла по одязі змогла впізнати родичка загиблого. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 115 ККУ.