16:04 | 23.01.2020
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Афіша Тернополя 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей святкує «файний» ювілей!

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Напередодні вісімдесятого дня народження книгозбірні та безпосередньо в день свята (27 січня) для вас проходитимуть цікаві заходи та акції, під час яких ви зможете поринути в історію одної з найстаріших бібліотек міста, а також прослідкувати неймовірні перетворення, що відбувались і відбуваються в її стінах крізь призму часу. Отож, знайомтесь і приєднуйтесь: 

  •  «Дарунки наших читачів» 21. – 30.01.20

Виставка подарованих книг 

  • «Привітай бібліотеку з ювілеєм!» 21 – 27.01.20

Святкова акція

  • «Про нас пишуть…» 22.01.20

Презентація інформаційного списку 14:00

  • «Добрі друзі бібліотеки – 23.01.20
  •  письменники Тернопілля» 14:00

Бібліотечне рандеву

  • «Від тих, хто пишуть – тим, що читають» 23 – 30.01.20

 Виставка книг з автографами письменників

 

  • «Іменинний торт» 26 – 27.01.20

 

Книжкова інсталяція

  • «Дорослий ювілей дитячої бібліотеки» 27.01.20

Святкова програма 12:00 год.

 

  • «Крізь призму десятиліть… Бібліотеці – 80» 27.01.20

 

Фотовиставка

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