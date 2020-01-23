Тернопільська обласна бібліотека для дітей святкує «файний» ювілей!
Напередодні вісімдесятого дня народження книгозбірні та безпосередньо в день свята (27 січня) для вас проходитимуть цікаві заходи та акції, під час яких ви зможете поринути в історію одної з найстаріших бібліотек міста, а також прослідкувати неймовірні перетворення, що відбувались і відбуваються в її стінах крізь призму часу. Отож, знайомтесь і приєднуйтесь:
- «Дарунки наших читачів» 21. – 30.01.20
Виставка подарованих книг
- «Привітай бібліотеку з ювілеєм!» 21 – 27.01.20
Святкова акція
- «Про нас пишуть…» 22.01.20
Презентація інформаційного списку 14:00
- «Добрі друзі бібліотеки – 23.01.20
- письменники Тернопілля» 14:00
Бібліотечне рандеву
- «Від тих, хто пишуть – тим, що читають» 23 – 30.01.20
Виставка книг з автографами письменників
- «Іменинний торт» 26 – 27.01.20
Книжкова інсталяція
- «Дорослий ювілей дитячої бібліотеки» 27.01.20
Святкова програма 12:00 год.
- «Крізь призму десятиліть… Бібліотеці – 80» 27.01.20
Фотовиставка