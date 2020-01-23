Тернопільська обласна бібліотека для дітей святкує «файний» ювілей!

Напередодні вісімдесятого дня народження книгозбірні та безпосередньо в день свята (27 січня) для вас проходитимуть цікаві заходи та акції, під час яких ви зможете поринути в історію одної з найстаріших бібліотек міста, а також прослідкувати неймовірні перетворення, що відбувались і відбуваються в її стінах крізь призму часу. Отож, знайомтесь і приєднуйтесь:

«Дарунки наших читачів» 21. – 30.01.20

Виставка подарованих книг

«Привітай бібліотеку з ювілеєм!» 21 – 27.01.20

Святкова акція

«Про нас пишуть…» 22.01.20

Презентація інформаційного списку 14:00

«Добрі друзі бібліотеки – 23.01.20

письменники Тернопілля» 14:00

Бібліотечне рандеву

«Від тих, хто пишуть – тим, що читають» 23 – 30.01.20

Виставка книг з автографами письменників

«Іменинний торт» 26 – 27.01.20

Книжкова інсталяція

«Дорослий ювілей дитячої бібліотеки» 27.01.20

Святкова програма 12:00 год.

«Крізь призму десятиліть… Бібліотеці – 80» 27.01.20

Фотовиставка