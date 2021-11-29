Просто дратували: судитимуть тернополянина, який підпалював авто

Тернополянина, підозрюваного у підпалі автомобілів, триматимуть під вартою.

Такий запобіжний захід чоловіку обрав Тернопільський міськрайонний суд, повідомляє пресслужба прокуратури.

За версією слідства, вночі 22 листопада зловмисник вилив легкозаймисту суміш на автомобіль Renault Kangoo, припаркований на вул. Збаразьке кільце, 1. Чоловік підпалив транспортний засіб, завдавши матеріальної шкоди на понад 100 тисяч гривень.

Так само тернополянин вчинив з автомобілем Mercedes Benz 814D на вулиці Львівській.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 90 800 грн.

Палій розповів, мотиву помсти чи злого умислу у нього не було, машини його дратували, і вибирав він їх випадково. Чоловік пройде психіатричну експертизу.

Тернополянину інкримінують ч. 2 ст. 149 КК України. Триває розслідування.