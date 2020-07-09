«Я заліз до нього через вікно», – Дмитро Підручний про близьке знайомство з Мартеном Фуркадом

Попри те, що Дмитро Підручний сьогодні – світова зірка біатлону, ще два роки тому за межами держави про нього мало хто говорив. Як і всі шанувальники цього виду спорту тернополянин мріяв детально познайомитися з принцом біатлону – Мартеном Фуркадом. Як зізнався Дмитро вболівальникам, одно разу йому це вдалося.

– Це була випадковість, яку я згадую досі. Ще у 2018-му затримався довше «комендантської години» й прийшов до готелю вже після його закриття. Тоді мене побачив Мартен Фуркад і впустив до свого номеру через вікно. Як згадаю, як довелося взимку при майже -10 лізти через вікно – досі сміюся. Скориставшись нагодою, взяв тоді у француза автограф, перекинувся кількома словами. Брати Фуркад – взагалі доброзичливі, привітні, хоч на камеру може здатися інше. Про Йоханнеса і Тар’єя Бо теж не можу сказати нічого поганого. Просто потрібно ще потрапити під їх настрій, вони дуже імпульсивні, – розповів Підручний.

До слова, у 2019-му, коли Дмитро став чемпіоном світу, випередивши двох зіркових братів, лише Фуркади привітали тернополянина з перемогою. Брати Бо проігнорували українського чемпіона.

Нагадаємо, Дмитро Підручний у новому для себе виді спорту став п’ятим. До Тернополя повертаються матчі Прем’єр-Ліги. Тернопіль готують до турніру з пляжного волейболу. Тернопільські спортсмени не поїдуть на літній чемпіонат світу. На Тернопільщині ігнорують дозволи ФІФА та УАФ. БК «Тернопіль» переходить у Суперлігу. Тернопільські спортсмени показали, як готуються до чемпіонату світу та олімпійських ігор 2022. Тернопільські футболісти можуть одночасно грати за три клуби. Тернопільські волейболістки стали чемпіонами України. За тернопільську команду гратиме учасник Ліги Європи.

Фото ФБУ

Терен