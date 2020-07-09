На Шумщині від коронавірусу одужали 167 осіб, але додалося дві смерті у липні

204 мешканців Шумщини занедужало на коронавірус від початку епідемії, 167 одужало.

2 липня списки захворілих поповнив один шумчанин. 3 липня виявили більше позитивних результатів на COVІD-19, троє: по одному з Руської Гути, Обича та Вілії. Ще один хворий на коронавірус додався 4 липня, мешканець Великих Дедеркал. Отож, з початку липня коронавірусне захворювання підтверджено у 5 жителів Шумщини. Загалом на цю недугу захворіло 204 громадян, з них одужали 167 осіб, пише Шумськ ІНФО.

Проте у суботу, 4 липня, помер від ускладнень, викликаних коронавірусом, 69-річний житель с.Коновиця, який мав супутні захворювання. Сьогодні, 6 липня, обірвалося життя жителя с.Обич, який хворів на цукровий діабет і мав позитивний лабораторний результат коронавірусу. Загалом, на Шумщині зафіксовано найбільше смертей в області – 9, двоє – з Шумська, по одному – з Малої Іловиці, Потуторова, Ходак, Малих Загаєць, Стіжка, Коновиці та Обича.

Отож, дотримуйтеся дистанції, користуйтеся дезінфікуючими засобами, масками – у громадських місцях, мийте руки.

Загалом, станом на 6 липня, з початку епідемії в Україні коронавірус підтвердили у 49 043 людей, з них – 21 703 пацієнти одужали, 1 262 – померли від ускладнень. Наразі лікуються 26 078 пацієнтів.