14:25 | 9.07.2020
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Директор школи Олександр Остапчук виставив на аукціон унікальні парту і стілець

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Багато розмов ведеться про дистанційне навчання. Нехай його краще не буде, – пише у мережі Фейсбук директор Тернопільської школи-ліцею №6 Олександр Остапчук

  • Але, якщо таке станеться (не дай, Боже), то ми пропонуємо батькам декілька лотів для полегшення життя дітей. Насамперед, потрібно наблизити умови навчання вдома до шкільних умов.

Тому сьогодні на продаж у школі виставляють Лот #1:

  • Парта зі стільчиком. Цей комплект придбали декілька років тому на відкритому аукціоні в Бельгії за сприяння Тернопільської організації “Карітас”.

Організатори казали, що за цією партою сидів теперішній професор найпрестижнішого університету світу, лауреат різноманітних наукових премій.

  • Загалом: це унікальна парта і такий же стілець. У нас все це підтвердилося. Але ми виставляємо ці меблі на аукціон, бо: 1. ми щедрі 2. нам потрібні кошти на завершення накриття спортивного майданчика, – розповідає директор.

Початкова ціну безцінних шкільних меблів  лише один екземпляр) – 5000 грн.

Спонсорський рахунок:

ТНВК”Школа-ліцей#6ім.Н.Яремчука код 14040824 р/р UA728201720314281002301045558 ДКСУ м.Київ МФО 820172 Благодійні внески для госп. потреб.

Після цього лоту буде оголошено ще декілька оригінальних.

  • Буде цікаво.  Різних “фантазерів” просимо не писати, що школа продає меблі. Наголошуємо: це невеличкий аукціон (щирий, добрий, веселий, можливо, прибутковий), – каже Олександр Остапчук.

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