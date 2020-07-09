Директор школи Олександр Остапчук виставив на аукціон унікальні парту і стілець

Багато розмов ведеться про дистанційне навчання. Нехай його краще не буде, – пише у мережі Фейсбук директор Тернопільської школи-ліцею №6 Олександр Остапчук.

Але, якщо таке станеться (не дай, Боже), то ми пропонуємо батькам декілька лотів для полегшення життя дітей. Насамперед, потрібно наблизити умови навчання вдома до шкільних умов.

Тому сьогодні на продаж у школі виставляють Лот #1:

Парта зі стільчиком. Цей комплект придбали декілька років тому на відкритому аукціоні в Бельгії за сприяння Тернопільської організації “Карітас”.

Організатори казали, що за цією партою сидів теперішній професор найпрестижнішого університету світу, лауреат різноманітних наукових премій.

Загалом: це унікальна парта і такий же стілець. У нас все це підтвердилося. Але ми виставляємо ці меблі на аукціон, бо: 1. ми щедрі 2. нам потрібні кошти на завершення накриття спортивного майданчика, – розповідає директор.

Початкова ціну безцінних шкільних меблів лише один екземпляр) – 5000 грн.

Спонсорський рахунок:

ТНВК”Школа-ліцей#6ім.Н.Яремчука код 14040824 р/р UA728201720314281002301045558 ДКСУ м.Київ МФО 820172 Благодійні внески для госп. потреб.

Після цього лоту буде оголошено ще декілька оригінальних.

Буде цікаво. Різних “фантазерів” просимо не писати, що школа продає меблі. Наголошуємо: це невеличкий аукціон (щирий, добрий, веселий, можливо, прибутковий), – каже Олександр Остапчук.