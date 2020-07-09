Директор школи Олександр Остапчук виставив на аукціон унікальні парту і стілець
Багато розмов ведеться про дистанційне навчання. Нехай його краще не буде, – пише у мережі Фейсбук директор Тернопільської школи-ліцею №6 Олександр Остапчук.
- Але, якщо таке станеться (не дай, Боже), то ми пропонуємо батькам декілька лотів для полегшення життя дітей. Насамперед, потрібно наблизити умови навчання вдома до шкільних умов.
Тому сьогодні на продаж у школі виставляють Лот #1:
- Парта зі стільчиком. Цей комплект придбали декілька років тому на відкритому аукціоні в Бельгії за сприяння Тернопільської організації “Карітас”.
Організатори казали, що за цією партою сидів теперішній професор найпрестижнішого університету світу, лауреат різноманітних наукових премій.
- Загалом: це унікальна парта і такий же стілець. У нас все це підтвердилося. Але ми виставляємо ці меблі на аукціон, бо: 1. ми щедрі 2. нам потрібні кошти на завершення накриття спортивного майданчика, – розповідає директор.
Початкова ціну безцінних шкільних меблів лише один екземпляр) – 5000 грн.
Спонсорський рахунок:
ТНВК”Школа-ліцей#6ім.Н.Яремчука код 14040824 р/р UA728201720314281002301045558 ДКСУ м.Київ МФО 820172 Благодійні внески для госп. потреб.
Після цього лоту буде оголошено ще декілька оригінальних.
- Буде цікаво. Різних “фантазерів” просимо не писати, що школа продає меблі. Наголошуємо: це невеличкий аукціон (щирий, добрий, веселий, можливо, прибутковий), – каже Олександр Остапчук.