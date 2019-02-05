Гриценко представив свого міністра оборони

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко представив кандидатуру того, хто очолить Міністерство оборони за його президентства.

Про це кандидат повідомив під час прес-конференції у Львові.

«Це людина, яка пройшла армію від командира взводу до стратегічного рівня. Знає всю дислокацію воєнних частин. Готовий приступити з першого дня», – сказав Гриценко, представляючи Івана Апаршина.

Апаршин є військовим експертом, колишнім директором Департаменту воєнної політики Міноборони та головним інспектором Міноборони, у минулому був начальником Управління оборонної та безпекової політики Секретаріату Кабінету міністрів

«Армію знає досконало, від тактичного до стратегічного рівня. Обіймав командні та штабні посади від командира взводу, роти, полкової ланки – до військової ставки, Генштабу і Міноборони. Гідна професійна освіта: загальновійськове командне училище, Академія імені Фрунзе, Національна академія оборони України. Магістр державного військового управління, полковник запасу», – додав Анатолій Гриценко.

Нагадаємо, минулого тижня кандидат представив свого голову СБУ, яким за президентства Гриценка стане Віктор Трепак. У майбутньому кандидат обіцяє представити міністра закордонних справ, голову НБУ та генерального прокурора.

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