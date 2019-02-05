Домініканський костел у Тернополі (відео)

Домініканський костел у Тернополі

Період будівництва: 1749 – 1779

Засновник: Юзеф Станіслав Потоцький, великий гетьман Королівства Польського

Інформація про об’єкт

(підготовка інформації: Національний інститут польської культурної спадщини за кордоном „Полоніка”)

Домініканський монастир у Тернопoлі був фінансований у 1746 р. Юзефом Станіславом Потоцьким. Фінансування не було завершено під час життя гетьмана, який помер у 1751 році, а його онуки продовжували будівельні роботи (Францишек, Юзеф, Піотр та Вінценті Потоцький). У 1777 році інтер’єр храму був прикрашений поліхромією відомого львівського художника Станіслава Строінського. Костел був освячений в 1779 році. Храм був розроблений архітектором-аматором Аугустом Мошинським, котрий був чоловіком Теофіли Потоцької, онуки Юзефа Потоцького, засновника Тернопільських домініканців. Він запроектував комплекс, що складається з костелу та монастиря, розташованого за ним в його осі. Костел був закладений на овальному плані, з імпонуючим двоповерховим фасадом. З 1906 р. тут проводились всебічні ремонтні роботи. Після 1945 року костел був закритий, а в 1959 році тут був створений склад картин, в той час він був ретельно відремонтований та перебудований. У 1989 році костел був переданий греко-католикам і тепер є собором. У пост-Домініканському монастирі зараз розташовано регіональний архів.

У рамках проекту “Україна і Польща. Слідами історичної спадщини” в 2018 року, в Україні створено 100 коротких відеофільмів, присвячених обраним об’єктам архітектурної спадщини, які було збудовано за часів колишньої Речі Посполитої.

Над створенням проекту працювала польсько-українська група, до складу якої увійшли історики, публіцисти, журналісти, громадські організації, а також молодь.

Проект було підтримано Міністерством закордонних справ Польщі в рамках конкурсу «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2018»

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