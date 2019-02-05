Новини Тернополя 

Які лікарі у Тернополі найпопулярніші

Redaktor 19 Views Прокоментуй!

Понад 124 тисячі пацієнтів обрали собі сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”!
Станом на 05.02.2019р.  124283  пацієнти обрали сімейного лікаря з числа працівників КНП “ЦПМСД”, що складає 71,4 % дорослих жителів м.Тернополя.
Серед структурних підрозділів лідирує АЗПСМ №5 (вул.Волинська,40) – 15385  прийнятих декларацій.
Лікарі  Трачук Ігор Павлович (АЗПСМ №5), Подедворна Уляна Михайлівна (АЗПСМ №5), Муран Оксана Мирославівна (АЗПСМ №5), Свистун Лариса Миколаївна (АЗПСМ №5), Прокіпчук Людмила Михайлівна (АЗПСМ №5), Лісова Олена Юрієвна (АЗПСМ №5), Майор Любов Петрівна (АЗПСМ №5), Яременко Неля Василівна (АЗПСМ №11),  Цимбалюк Ірина Валеріанівна (АЗПСМ №6), Чуба Валентина Володимирівна (АЗПСМ №6), Моткалюк Наталя Богданівна (АЗПСМ №12), Скочило Галина Богданівна (АЗПСМ №8), Яворська Ірина Володимирівна (АЗПСМ №10), Баб”як Галина Ярославівна (АЗПСМ №10), Боровик Ірина Вікторівна (АЗПСМ №10)  прийняли максимальну рекомендовану кількість – 1800 – декларацій і на даний час приписну кампанію припинили.
Додатково повідомляємо, що з 1 липня 2019р. скористатись програмою “Доступна діагностика” за кошти Національної служби здоров”я України можна за електронним направленням сімейного лікаря, якому подана декларація.

Нагадуємо, що у м.Тернополі можна підписати декларацію про надання  первинної медичної допомоги за наступними адресами:
вул. Острозького, 6
Амбулаторії  №№1, 2, 3, 4
вул. Волинська, 40
Амбулаторія № 5
вул. Петриківська. 25А
Амбулаторія № 6
вул. Золотогірська. 12
Амбулаторія №7
вул. Ст.Бандери. 72
Амбулаторія № 8
вул.Купчинського, 14
Амбулаторії № 9, 1, 11, 12, 13
вул. Куліша, 7
Амбулаторія № 14
вул. Курбаса, 6
Амбулаторія № 15
вул. Бродівська, 50б
Амбулаторія № 16

Інформацію про сімейних лікарів, які надають первинну медичну допомогу в КНП “ЦПМСД” (м.Тернопіль), ви можете отримати на цій сторінці у вкладці «Лікарі центру».

Укладання декларацій відбувається за наявності паспорта, індивідуального податкового номера, мобільного телефона не залежно від місця реєстрації пацієнта.

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *