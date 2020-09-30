На виборах 25 жовтня тернополянам видадуть бюлетені чотирьох кольорів
На місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, тернополянам видадуть бюлетені чотирьох кольорів. Нагадуємо, жителі обласного центру обиратимуть кандидатів до міської, районної, обласної рад та міського голову.
Форму та колір бюлетенів затвердила Центральна виборча комісія.
блакитний бюлетень – обласна рада та Верховна Рада АР Крим;
світло-зелений бюлетень – районна рада;
світло-жовтий бюлетень – міська рада;
світло-сірий бюлетень – районна рада у місті;
кремовий бюлетень – сільська і селищна рада;
світло-рожевий бюлетень – сільський, селищний і міський голова.