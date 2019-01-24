Спортсмени тернопільської школи “Екстрім” привезли 19 медалей з Всеукраїнських змагань
Сьогодні закінчився перший етап Кубка України та Всеукраїнських змагань зі сноубордингу. Спортсмени Тернопільської школи “Екстрім” брали участь та завоювали 19 нагород: 4 золотих, 6 срібних та 9 бронзових.
Призери змагань:
🥇🥇 – Рипнінська Аля
🥇🥉 – Мамчур Володя
🥇 – Ханас Віта
🥈🥈 – Ярош Таня
🥈🥉 – Максимчук Віка
🥈🥉– Боднар Аня
🥈🥉 – Мандибур Аня
🥈🥉 – Пукас Вероніка
🥉🥉 – Максимчук Артем
🥉 – Льотковська Віка
🥉 – Ящук Ніна
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