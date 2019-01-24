Спортсмени тернопільської школи “Екстрім” привезли 19 медалей з Всеукраїнських змагань

Сьогодні закінчився перший етап Кубка України та Всеукраїнських змагань зі сноубордингу. Спортсмени Тернопільської школи “Екстрім” брали участь та завоювали 19 нагород: 4 золотих, 6 срібних та 9 бронзових.

Призери змагань:

🥇🥇 – Рипнінська Аля

🥇🥉 – Мамчур Володя

🥇 – Ханас Віта

🥈🥈 – Ярош Таня

🥈🥉 – Максимчук Віка

🥈🥉– Боднар Аня

🥈🥉 – Мандибур Аня

🥈🥉 – Пукас Вероніка

🥉🥉 – Максимчук Артем

🥉 – Льотковська Віка

🥉 – Ящук Ніна

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