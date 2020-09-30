У Тернополі депутати облради знищують школу для дітей зі зниженим слухом і проблемами мовлення

25 вересня Тернопільська обласна рада раптово реорганізувала школу для дітей зі зниженим слухом без відома батьків учнів і працівників. Структурний підрозділ Тернопільського обласного ліцею «Знамення» (с. Зарваниця ) – саме таку назву тепер носитиме обласна школа для дітей зі зниженим слухом і проблемами мовлення. На сайті звернення батьків і вчителів – вони проти реорганізації і будуть її оскаржувати:

“Ми, що нижче підписалися: батьки учнів ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради, трудовий колектив даного навчального закладу просимо вас на засіданні Тернопільської обласної ради, що відбудеться 29.09.2020р., скасувати незаконне рішення депутатів ТОР, що було проголосоване 25 вересня 2020 року на VII засіданні 14 сесії ТОР «Про реорганізацію ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради у структурний підрозділ Тернопільського обласного ліцею «Знамення». Розгляд питання «Про реорганізацію ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради у структурний підрозділ Тернопільського обласного ліцею «Знамення» і голосування щодо нього, на нашу думку, було незаконним, оскільки проводилися з такими порушеннями визначеної законом процедури:• даного питання не було в порядку денному сесії, його було внесено з голосу;• не було розгляду даного питання профільною депутатською комісією та відсутній висновок такої комісії;• не проводилось обговорення питання «Про реорганізацію ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради» у встановлені законом терміни;• відсутнє подання Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації про необхідність реорганізації Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради;• депутати Тернопільської обласної ради не отримали для ознайомлення проект рішення «Про реорганізацію ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради» перед голосуванням;• Тернопільська обласна рада таким рішенням відкликає зазначені Законом повноваження Управління освіти та науки Тернопільської державної адміністрації.Доводимо до вашого відома, що з боку керівництва ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів були зроблені всі необхідні дії для продовження діяльності закладу згідно змін у чинному законодавстві:• 08.11.19р. відповідно до Положення про спеціальну школу (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221) в Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації надіслано лист «Про зміну назви». У цьому листі дирекція школи просить змінити назву «Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради» на «Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради» (копію листа додаємо). Станом на 28.09.2020р. відповіді не надійшло.• 18.02.2020р. в Тернопільську обласну раду був поданий проєкт Статуту спеціальної школи у новій редакції, який постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту залишила без розгляду (копію рішення комісії від 05.06.2020р. додаємо). Відповідно до цього рішення дирекцією ТСЗОШ-інтернату ТОР 13.07.2020р. повторно подано Статут у новій редакції. Станом на 28.09.2020р. відповіді не отримано.Зокрема, у новій редакції поданого Статуту передбачено функціонування структурних підрозділів на базі Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи.

Наголошуємо, що згідно Плану реорганізації інтернатних закладів Тернопільської області у списку закладів, котрі підлягають першочерговій реорганізації, Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради немає.Окремо хочемо зазначити, що на 14 сесії Тернопільської обласної ради було розглянуто питання рейдерського захоплення Київського Олімпійського коледжу ім. І.Піддубного. Депутати висловили одностайну підтримку коледжу. Хотілось би такого ж розуміння і щодо нашого звернення.Вважаємо, що існування Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи Тернопільської обласної ради є критично важливим для освіти дітей з особливими освітніми потребами, тому вимагаємо від вас вжити всіх можливих дій із визнання даного голосування незаконним і скасувати рішення VII засідання 14 сесії ТОР «Про реорганізацію ТСЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради у структурний підрозділ Тернопільського обласного ліцею «Знамення» від 25.09.2020р.

Повідомляємо вам, що 25.09.2020 р. відбулось розширене засідання Ради школи. Батьки учнів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради прийняли рішення, що будуть відстоювати право дітей з особливими освітніми потребами на повноцінну і необхідну їм освіту в спеціальному закладі всіма доступними способами та не допустять таку реорганізацію, що є за своєю суттю ліквідацією ТСЗОШ-інтернату Тернопільської обласної ради та поєднанням в одне двох цілком різних за своїми спрямуваннями закладів.

Просимо наше звернення довести до відома голів усіх фракцій до початку засідання сесії Тернопільської обласної ради, яка відбудеться 29.09.2020р.”

З неофіційної інформації зрозуміло, що триває боротьба за приміщення школи для слабочуючих учнів та 2 гектарів землі, яка належить навчальному закладу. Рішення поки не підписане головою обласної ради Овчаруком. Вніс його на розгляд сесії минулої пятниці перший заступник голови Тернопільської облради Василь Деревляний. Керівництво школи буде подавати до суду за нібито наклеп високопосадовця. Насправді, за фактичним захоплення приміщення школи і землі стоїть, як це не прикро звучить, українська греко-католицька церква в особі архієпископа Василія Семенюка. Саме до їхньої незареєстрованої школи – колегіуму для обдарованих дівчат “Знамення” з трьома десятками школярок, приєднують півтори сотні учнів, які погано чують і мають проблеми з мовленням. Засновницею колегіуму є нинішня заступник начальника обласного управління освіти Ганна Зварич, – повідомляє Провсе.