Як студентки університету в Тернополі допомагають захисницям, які служать в Донецькій та Луганській областях

Щоб допомогти дівчатам і жінкам-військовослужбовцям, які несуть службу в зоні дії ООС на території Донецької та Луганської областей, студентки нашого університету започаткували новий проєкт «Дівчата – дівчатам».

– Задум виник у березні 2020 року, коли вчергове волонтери ТНМУ займалися збором необхідних речей, – розповіла керівник центру виховної роботи та культурного розвитку ТНМУ, кандидат філологічних наук Марта Руденко. – Адже не лише чоловіки, а й жінки, перебуваючи в бойових підрозділах, беруть участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, відсічі й стримуванні збройної агресії Росії в районі Операції об’єднаних сил. І в них є особливі потреби, які зрозуміє та передбачить лише інша жінка.

Триває збір засобів гігієни, натільної білизни, термобілизни, теплих шкарпеток, шапочок і рукавичок, медпрепаратів (магнікор, амізон, лафаробіон, вольтаренгель, препарати цинку, знеболювальні гелі). Також потрібні кросівки, можна вживані, але в доброму стані, 41-42 розміру, кажуть волонтери. На час карантину принесені речі студенти залишають охороні в адміністративному корпусі ТНМУ.

19 вересня відправили першу партію необхідних речей, а також листи, які написали студентки, щоб підтримати жінок і дівчат-військовослужбовців морально, духовно. «Там, де розруха та біль, Ви знаходите промінці надії, які дають силу не лише Вам, солдатам, але й усій Україні, – йдеться, зокрема, в листі. – Немає таких слів, аби висловити всю нашу вдячність, як немає й слів, аби описати Вашу хоробрість, силу та віру. Потрібно бути сильною духом особистістю, щоб прийняти рішення піти воювати за свою державу. Щодня воїни на фронті творять нову історію нашої молодої незалежної держави. Приємно усвідомлювати (навіть за таких страшних обставин), що воля жінок приймається до уваги й фронт захищають представники не тільки чоловічої, а й жіночої статі: снайпери, кулеметниці, гранатометниці, водійки бойових машин, медичні працівники. Також важливою є моральна підтримка хлопців. Бо хто підтримає наших воїнів краще, ніж жінки – сильні, чуйні, милосердні… В українській історії в найстрашніші часи жінки ніколи не стояли осторонь і завжди допомагали чим могли. Моторошні часи минали, а герої залишалися. Студенти та викладачі ТДМУ дуже вдячні Вам за таку сміливість та відвагу, яка не під силу багатьом! Спасибі за кожну мить на полігоні, за те, що жертвуєте всім, що маєте, щоб іншим було жити спокійніше. Ми намагатимемося робити все можливе для вашого комфорту, адже Ви робите все для нашого».

Охочим долучитися до доброчинної ініціативи нагадуємо контактний телефон центру виховної роботи та культурного розвитку ТНМУ: 098 011 82 31. Координатори проєкту «Дівчата – дівчатам» Аліна Мороз та Олена Федчишин.

Лідія ХМІЛЯР