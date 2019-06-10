“Свобода” визначилась зі своїм кандидатом до Верховної Ради по Тернополю

Заступник міського голови Леонід Бицюра буде балотуватись до Верховної ради від партії “Свобода” по мажоритарному окрузі №163 в Тернополі.

По окрузі № 164 (Центр — місто Збараж. Межі: місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району) – діючий нардеп Михайло Головко.

Округ №165 (Центр — місто Зборів. Межі: місто Бережани, частина міста Тернополя,Кременецького району Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району) – Володимир Мисик.

Округ № 166 (Центр — місто Теребовля. Межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони) – Степан Брацунь.

Округ № 167 (Центр — місто Чортків. Межі: місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони) – Олег Сиротюк.