“Свобода” визначилась зі своїм кандидатом до Верховної Ради по Тернополю
Заступник міського голови Леонід Бицюра буде балотуватись до Верховної ради від партії “Свобода” по мажоритарному окрузі №163 в Тернополі.
По окрузі № 164 (Центр — місто Збараж. Межі: місто Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району) – діючий нардеп Михайло Головко.
Округ №165 (Центр — місто Зборів. Межі: місто Бережани, частина міста Тернополя,Кременецького району Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району) – Володимир Мисик.
Округ № 166 (Центр — місто Теребовля. Межі: Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони) – Степан Брацунь.
Округ № 167 (Центр — місто Чортків. Межі: місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони) – Олег Сиротюк.