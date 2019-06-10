Кілька тисяч маленьких паломників взяли участь у Всеукраїнській прощі до Зарваниці (Фото)

Кілька тисяч маленьких паломників взяли участь у ІІІ Всеукраїнській прощі Марійських та Вівтарних дружин, яка 8 червня відбулася у Марійському духовному центрі «Зарваниця» під гаслом «Ми є родина у Христі», приурочена святкуванню Року Родини. Традиційно паломництво Розпочалося спільною молитвою.

На подіумі перед Собором усі разом взяли участь в Архиєрейській Святій Літургії, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) у співслужінні адміністратора Собору Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитра Квича та багатьох священників. По завершенні Богослужіння митрополит привітав усіх дітей та молодь, які так чисельно прибули на прощу, та здійснив урочисту посвяту, прийняття нових членів спільнот.

Після спільної трапези маленькі учасники паломництва під супровід аніматорів та студентів Тернопільської вищої духовної семінарії ім. патріарха Й. Сліпого танцювали банси та співали пісні, у такий спосіб прославляючи Пресвяту Богородицю. Також на подіумі відбулася духовно-мистецька програма, за участі членів спільнот, координатора Марійських спільнот Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Василя Брони, семінаристів Тернопільської семінарії та дуету «Глорія». Завершилося паломництво Молебнем до Пресвятої Богородиці та цікавим флешмобом, під час якого члени Вівтарних та Марійських дружин, вишикувавшись, склали фразу «Ми є Родина» та запустили у небо велику вервицю з повітряних кульок.