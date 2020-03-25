П’ять питань керівництву освітнім процесом Тернопільщини про навчання в умовах карантину
Наскільки виправданий карантин у школах, як будуть компенсувати шкільну програму та чи позначиться це на випускниках, — Погляду розповіла начальник управління освіти й науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.
- Ольго Зіновіївно, світ заполонив коронавірус, люди самоізолюються, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні інших, влада закрила школи на вимушені канікули. Наскільки виправдані такі заходи, на вашу думку?
- Якщо говорити по навчальні заклади, то карантин — це правильне рішення, адже дослідження медиків говорять про те, що діти в легкій формі переносять хворобу інколи навіть непомітно, проте є носіями для дорослих, що є небезпечно, особливо для старшого покоління.
- Як будуть компенсувати навчальну програму школярів?
- На сьогодні навчання проходить дистанційно. Так, це виклик для більшості педагогів, але з чим вони тільки не справлялись? Тобто навчання триває і якщо карантин не буде продовжено, то жодного відпрацювання не буде.
- Як зараз виглядає дистанційна програма навчання на Тернопільщині?
- Кожен навчальний заклад, прийнявши до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки України, працює відповідно до наказу керівника. Навчання проходить в онлайн-форматі, у вайбер-групах з використанням різних дистанційних платформ.
- Якщо говорити про цьогорічних випускників, як ви вважаєте, чи не позначиться карантин на них?
- Випускники — це найбільш складна тема, адже їм потрібно здати ЗНО, пройти вступну кампанію. Як бути з тими, хто планував вступ закордон? Чи позначиться це на знаннях? Думаю, не особливо, адже самоосвіту та дистанційне навчання ніхто не відміняв.
- Якщо говорити про фінансовий бік — втрачаються якісь кошти від введення карантину і хто буде це компенсувати?
- Щодо заробітної плати, то постраждають сумісники та ті, хто читає уроки по годинах. У всіх інших випадках педагоги отримують заробітну плату, як під час навчання в школі.
Ілюстрація з сайту Фіртка