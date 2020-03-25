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П’ять питань керівництву освітнім процесом Тернопільщини про навчання в умовах карантину

Irena 6 Views Прокоментуй!

Наскільки виправданий карантин у школах, як будуть компенсувати шкільну програму та чи позначиться це на випускниках,Погляду розповіла начальник управління освіти й науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

  • Ольго Зіновіївно, світ заполонив коронавірус, люди самоізолюються, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні інших, влада закрила школи на вимушені канікули. Наскільки виправдані такі заходи, на вашу думку?
     
  • Якщо говорити по навчальні заклади, то карантин — це правильне рішення, адже дослідження медиків говорять про те, що діти в легкій формі переносять хворобу інколи навіть непомітно, проте є носіями для дорослих, що є небезпечно, особливо для старшого покоління. 

  • Як будуть компенсувати навчальну програму школярів?

  • На сьогодні навчання проходить дистанційно. Так, це виклик для більшості педагогів, але з чим вони тільки не справлялись? Тобто навчання триває і якщо карантин не буде продовжено, то жодного відпрацювання не буде.

  • Як зараз виглядає дистанційна програма навчання на Тернопільщині?

  •  Кожен навчальний заклад, прийнявши до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки України, працює відповідно до наказу керівника. Навчання проходить в онлайн-форматі, у вайбер-групах з використанням різних дистанційних платформ.

  • Якщо говорити про цьогорічних випускників, як ви вважаєте, чи не позначиться карантин на них? 

  • Випускники — це найбільш складна тема, адже їм потрібно здати ЗНО, пройти вступну кампанію. Як бути з тими, хто планував вступ закордон? Чи позначиться це на знаннях? Думаю, не особливо, адже самоосвіту та дистанційне навчання ніхто не відміняв. 

  • Якщо говорити про фінансовий бік — втрачаються якісь кошти від введення карантину і хто буде це компенсувати?

  • Щодо заробітної плати, то постраждають сумісники та ті, хто читає уроки по годинах. У всіх інших випадках педагоги отримують заробітну плату, як під час навчання в школі.

    Ілюстрація з сайту Фіртка

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