Виборами у Тернополі керуватиме людина блогера
Микола Крук призначений головою ОВК №163 (Тернопіль). Чоловік представляє інтереси Володимира Петрова – блогера, якого пов’язують з організацією цілої низки медіа-скандалів, зокрема “педофільського скандалу” в Артеці 2009 року. Сам кандидату Президенти перебуває під домашнім арештом через можливу причетність до нещодавнього “Tinder-скандалу”, коли студентка КПІ звинуватила начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка у домаганнях і погрозах.
Заступником голови комісії призначена людина лідер ГО “Сила і честь” Ігоря Смешка Євген Цимбровський.
Секретаром комісії – Віктор Олійник від лідер партії “+380” Романа Безмертного.
Територіальний виборчий округ № 163 (Тернопільська область)
|Центр
|місто Тернопіль
|Опис меж
|частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181)
|Адреса та місцезнаходження
приміщення окружної виборчої комісії
|вул. Миру, 6, м. Тернопіль, 46000
приміщення ПК “Березіль” імені Леся Курбаса
|Кількість виборчих дільниць
|85
|Орієнтовна кількість виборців
|168 551