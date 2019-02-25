Виборами у Тернополі керуватиме людина блогера

Микола Крук призначений головою ОВК №163 (Тернопіль). Чоловік представляє інтереси Володимира Петрова – блогера, якого пов’язують з організацією цілої низки медіа-скандалів, зокрема “педофільського скандалу” в Артеці 2009 року. Сам кандидату Президенти перебуває під домашнім арештом через можливу причетність до нещодавнього “Tinder-скандалу”, коли студентка КПІ звинуватила начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка у домаганнях і погрозах.

Заступником голови комісії призначена людина лідер ГО “Сила і честь” Ігоря Смешка Євген Цимбровський.

Секретаром комісії – Віктор Олійник від лідер партії “+380” Романа Безмертного.



Територіальний виборчий округ № 163 (Тернопільська область)

Центр місто Тернопіль Опис меж частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611096 – 611177, 611179 – 611181) Адреса та місцезнаходження

приміщення окружної виборчої комісії вул. Миру, 6, м. Тернопіль, 46000

приміщення ПК “Березіль” імені Леся Курбаса Кількість виборчих дільниць 85 Орієнтовна кількість виборців 168 551

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