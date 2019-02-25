Вишукані годинники створює тернополянка Олеся Залипська

Маючи вдома один із вишуканих настінних годинників, які своїми руками створила мешканка Тернополя Олеся Залипська, вам знову і знову хотітиметься подивитися, яка година. І недаремно, адже від скляних диво-виробів умілиці важко відірвати погляд.

Як розповіла дівчина, яка за фахом є дизайнеркою графіки, всього своїми руками вона зробила чотири годинники – два розмалювала у Петриківському стилі, на третьому зобразила пейзаж, останньому – котика. Свої вироби виставила на продаж у місцевих крамницях.

— Виготовила перші годинники два роки тому. Почалося все з того, що готувалася до участі у фестивалі народної творчості, який мав відбутися у селі Жуків Бережанського району на Тернопільщині. В мене були різноманітні роботи, які мала представити на ярмарку під час заходу. Це – розписи на дереві, магнітиках, картини на полотні. От спробувала і годинники з розписом зробити до фестивалю. Скло для виробів замовила на сайті, де продають різноманітні вироби для рукоділля. До речі, таке скло також можна замовити в одній із тернопільських майстерень. Там матеріал вирізують такого розміру, який вам потрібен. А візерунки у Петриківському стилі я виводила на склі акриловими глянцевими фарбами. Доводилося наносити декілька шарів фарби, аби малюнок «тримався» на матеріалі щільно й суцільним кольором. Після нанесення фарби чекала, поки виріб висохне, а потім ще покривала його лаком, аби остаточно закріпити картину, — розповіла умілиця.

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