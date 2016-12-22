Новини Тернополя 

Керівництво тернопільської школи показало свою необізнаність

Maryana Прокоментуй!

Керівництво шкіл знову ж показало необізнаність у законі “Про доступ до публічної інформації”

На інформаційний запит про надання актів виконаних робіт для проведення ремонтних робіт школа №3 відмовила, обгрунтувавши це тим, що розпорядниками інформації є особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків.

Проте, вони мабуть не помітили попередній пункт закону, у якому чітко вказано, що розпорядниками інформації є юридичні особи, що фінансуються з місцевих бюджетів, стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

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