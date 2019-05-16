Фіскальна служба Тернопільщини зацвіла вишиванками

Уже не перший рік в Україні традиційно в третій четвер травня святкують День вишиванки. Це час, коли кожен бажаючий, одягнувши вишиваний одяг, може долучитися до цього свята. Так громадяни нашої держави показують свою патріотичну позицію, популяризують українські традиції. Адже у мереживі кольорових візерунків зашифрований справжній генофонд нашого народу, вірування наших предків, їхні обереги.

Цьогоріч фахівці Головного управління ДФС у Тернопільській області теж взяли активну участь у відзначенні свята національної єдності – Дня вишиванки. На роботу прийшли усміхнені життєрадісні працівники у піднесеному настрої, одягнуті в різнобарвні вишиванки. У кожного своя історія про вишиваний одяг, гордість.

«Одягнувши вишиванку ми виражаємо свою громадську позицію, духовну свідомість, культуру та національну гордість, а також демонструємо єдність із українцями з усього світу», – сказав очільник фіскального відомства області Ігор Комендат. Він також побажав, щоб вишиті обереги додавали кожному впевненості, оберігали від негараздів та принесли щастя родинам й усьому українському народові.

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